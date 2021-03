Bottrop: Fußgängerin (86) bei Unfall mit Pkw schwer verletzt

Nach der Kollision mit einem Pkw ist eine Fußgängerin aus Bottrop per Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht worden (Symbolbild).

Bottrop. Ein Autofahrer hat in Bottrop-Fuhlenbrock beim Abbiegen eine Fußgängerin angefahren. Sie wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Bei einem Verkehrsunfall in Bottrop an der Ecke Im Fuhlenbrock/Schillerstraße ist am späten Mittwochnachmittag eine Fußgängerin (85) schwer verletzt worden.

So kam es laut Polizei zu dem Unfall: Ein Autofahrer (68) aus Bottrop wollte gegen 17.15 Uhr von der Straße Im Fuhlenbrock nach links in die Schillerstraße abbiegen. Dabei stieß er mit der 85-jährigen Frau aus Bottrop zusammen, die gerade zu Fuß die Schillerstraße in Richtung Marktplatz überquerte.

Die Seniorin wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Es entstand geringer Sachschaden.

