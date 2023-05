Bottrop: Fünf Jugendliche wollen zwei 15-Jährige bestehlen

Bottrop. Fünf Jugendliche aus Gladbeck und Bottrop haben versucht, an die Wertsachen von zwei 15-Jährigen zu kommen. Dabei wurden sie auch handgreiflich.

In Bottrop-Fuhlenbrock hat eine Gruppe Jugendlicher versucht, zwei 15-jährige Bottroper zu bestehlen. Die Polizei traf die Verdächtigen – einen Gladbecker (14) und vier Bottroper im Alter von 13 und 14 Jahren – noch in Tatortnähe an.

Tatort: eine Bushaltestelle im Fuhlenbrock

Die Jugendlichen hatten die beiden 15-Jährigen am Samstag gegen 19 Uhr an einer Bushaltestelle an der Straße Im Fuhlenbrock angesprochen und wollten dann selbst Geld aus deren Taschen nehmen. Als der eine 15-Jährige eine Hand wegschlug und versuchte, sich der Situation zu entziehen, erhielt er laut Polizei einen Schlag in den Nacken und ins Gesicht, bevor sich die Gruppe über die Eichendorffstraße in ein angrenzendes Waldstück entfernte. Er blieb glücklicherweise unverletzt. Von dem zweiten 15-Jährigen erbeuteten sie ebenfalls nichts, schlugen ihn aber nach bisherigen Erkenntnissen auch nicht.

Die Polizei leitete ein Strafverfahren ein. Die Ermittlungen der Kripo dauern an.

