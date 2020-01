Seit März sind die Jugendlichen - teils in großer Zahl – mehrmals durch Bottrop marschiert.

Klimaschutz Bottrop: Fridays for Future kritisiert die Stadtverwaltung

Bottrop. Die jugendlichen Klimaschützer ziehen zum Jahreswechsel eine kritische Bilanz. Die Klimaschutzaktivitäten der Stadt gehen ihnen nicht weit genug.

Die Bottroper Gruppe von Fridays for Future (FFF) geht zum Jahreswechsel hart mit der Stadtverwaltung ins Gericht. Die hatte einen aktuellem Klimabericht vorgelegt. In einer Stellungnahme kritisiert die Gruppe, dass diesem Bericht unter anderem entnommen werden könne, dass die Temperatur im Stadtgebiet Bottrop seit dem Jahr 1912 im Mittel um 1,3 Grad gestiegen ist. Im Pariser Abkommen sei hingegen eine globale Erwärmung von 1,5 Grad als absolute Obergrenze festgeschrieben. FFF: „Mit Bekanntwerden dieser aktuellen Zahlen dürfte dieses Ziel zumindest für Bottrop in weite Ferne rücken.“

„Eigentlich dürfte es einen nicht wundern“, sagt Sven Hermens, Sprecher der FFF-Ortsgruppe Bottrop, „dass die Auswirkungen des Klimawandels Bottrop so hart treffen, wenn man beobachtet, wie die großen Fraktionen und der Bürgermeister immer wieder wie zum Beispiel beim Ausbau der A52 die bürokratischen Spatenstiche für reelle Rückschritte in der Klimapolitik tätigen.“

Fridays for Future ist enttäuscht vom Bottroper Oberbürgermeister

Auch von Bernd Tischler persönlich sei man durchaus enttäuscht, wie Jannis Baltes erzählt: „Sein Versprechen, an uns nach der Sommerpause mit neuen Vorschlägen heranzutreten hat er nicht eingehalten und die Stadtverwaltung verstößt offen und wiederholt gegen die Beschlüsse in der Resolution zum Klimanotstand, die der Rat im Juli einstimmig beschlossen hat.“

Im Umweltausschuss habe die Verwaltung eine Reihe an Maßnahmen vorgestellt. Diese, so Baltes weiter, seien „derart unzureichend, dass sie auch als eine Beleidigung an unsere Generation verstanden werden könnten“. FFF kritisiert die aus ihrer Sicht fehlende Bereitschaft, den ÖPNV weiter auszubauen. Auch das für eine angedachte Straßenbahn – die es ja schon mal gegeben habe – jahrelange Studien nötig seien, stört die Klimaschützer. „Mit begrünten Dächern gleicht man nicht die Schäden aus, die etwa eine neue Autobahn oder die Kokerei verursachen.“, findet Jessica Lee von FFF.