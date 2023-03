Bottrop: Flüchtiger Fahrer verursacht 10.500 Euro Schaden

Hohen Sachschaden hat ein Unfallfahrer in Bottrop verursacht. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Bottrop. Nach einer Unfallflucht in Bottrop sucht die Polizei Zeugen. Ein unbekannter Autofahrer hat einen geparkten Pkw an der Knappenstraße beschädigt.

Nach einer Unfallflucht in Bottrop am späten Samstagabend sucht die Polizei Zeugen. Der flüchtige Autofahrer verursachte einen Schaden in Höhe von rund 10.500 Euro.

Unfallflucht in Bottrop: Pkw an der Fahrerseite beschädigt

Durch den unbekannten Fahrzeugführer wurde der am Rand der Knappenstraße geparkte Pkw eines 59-jährigen Bottropers auf der Fahrerseite stark geschädigt. Der Bottroper konnte am Samstag gegen 23.15 Uhr beobachten, wie das fremde Fahrzeug den Schaden herbeiführte und sich anschließend von der Unfallstelle in Richtung Prosperstraße entfernte.

Vermutlich handelte es sich um einen dunklen Volkswagen-Kombi, berichtet die Polizei. Der beschädigte Pkw war nicht mehr fahrbereit. Zeugen werden gebeten, sich zu melden unter 0800 2361 111.

