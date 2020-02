Bottrop. Die Feuerwehr musste zu einem Einsatz an der Kokerei ausrücken. Doch zum Glück verlief alles glimpflich, die Mitarbeiter hatten schon gelöscht.

Bottrop: Feuerwehreinsatz an der Kokerei verläuft glimpflich

Die Feuerwehr musste am Freitagmorgen zu einem Einsatz in der Kokerei ausrücken. Gegen 11 Uhr wurde die Feuerwehr alarmiert, weil die Mitarbeiter in einer Werkstatt eine Rauchentwicklung festgestellt hatten. Letztlich verlief der gesamte Einsatz aber glimpflich, so Feuerwehrsprecher Michael Duckheim.

„Es hat sich herausgestellt, dass lediglich ein Lappen gebrannt hat. Als wir eintrafen, hatten die Mitarbeiter das Feuer schon gelöscht.“ Die Einsatzkräfte haben dann lediglich noch kontrolliert, ob die Glut auch tatsächlich restlos gelöscht ist und ob es nicht noch weitere Brandnester gab.

Schon gegen 11.30 Uhr konnte die Feuerwehr den Einsatz beenden und abrücken.