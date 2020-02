Bottrop. Noch verläuft der Sturmeinsatz in Bottrop glimpflich, sagt die Feuerwehr. Aber einzelne Schulen sagen nun doch den Unterricht für Montag ab.

Bottrop: 200 Feuerwehrleute stehen für Sturmeinsätze bereit

Noch halten sich die Auswirkungen von Sturmtief Sabine in Bottrop in Grenzen. Feuerwehrsprecher Michael Duckheim berichtet am späten Nachmittag von „sechs kleineren Einsätzen“. Allerdings sperrte die Feuerwehr aus Sicherheitsgründen die Forststraße zwischen Burenbrock und Hoheheideweg sowie die Töfflinger Straße zwischen Brabecker Weg und Burenbrock in Grafenwald.

Ausrücken musste die Feuerwehr unter anderem schon nach Grafenwald und in die Boy. In beiden Fällen waren kleinere Bäume umgestürzt. An anderer Stelle war aufgetürmter Sperrmüll vom Wind umgeweht worden, auch da musste die Feuerwehr schon am Sonntagnachmittag tätig werden.

Freiwillige Feuerwehrkräfte stehen in ihren Gerätehäusern für Einsätze bereit

Ab 17 Uhr, mit Beginn der offiziellen Sturmwarnung, seien auch alle Freiwilligen Einsatzkräfte alarmiert und zu den jeweiligen Gerätehäusern beordert worden. Von dort aus rücken sie dann zu Sturmeinsätzen aus.

„Damit haben wir nun rund 200 Feuerwehrleute in Bereitschaft, 150 von der Freiwilligen und 50 von der Berufsfeuerwehr, so Michael Duckheim. Mit Blick auf die Vorhersagen rechnete die Feuerwehr zwischen 21 und 22 Uhr mit einem ersten Höhepunkt im Sturmgeschehen.

Erste Schulen in Bottrop sagen nun doch den Unterricht ab

Derweil haben nun auch erste Schulen den Unterricht am Montag abgesagt. Auf ihren Internetseiten informieren Josef-Albers-Gymnasium, Heinrich-Heine-Gymnasium, Vestisches Gymnasium, Willy-Brandt-Gesamtschule, Janusz-Korczak-Gesamtschule, Gustav-Heinemann-Realschule und die Sekundarschule in Kirchhellen darüber, dass der Unterricht am Montag ausfällt. Eine Betreuung der Kinder, die trotzdem zur Schule kommen, sei aber gewährleistet.

Die Bezirksregierung Münster hat derweil ihre Warnung von Freitag noch einmal verschärft. Am Samstag veröffentlichte die Behörde eine Mitteilung, darin empfiehlt sie den Eltern, die Schülerinnen und Schüler nicht in die Schule zu schicken. Die Entscheidung darüber liege bei den Eltern.

Bezirksregierung empfiehlt einheitliche Regelung in jeder Stadt

Es sieht so aus als gebe es – anders als von der Bezirksregierung Münster am Freitag empfohlen – in Bottrop keine einheitliche Regelung. Daher müssen die Eltern sich aktuell auf den Internetseiten der Schulen informieren, denn auch bei den Grundschulen gab es am Sonntagabend noch unterschiedliche Sachstände. Noch am Freitagnachmittag hatte die Stadt auf die erste Mitteilung der Bezirksregierung Münster verwiesen, wonach bei Sturmwarnung die Eltern entscheiden, ob sie ihr Kind zur Schule schicken. Darauf wiesen am Sonntagnachmittag auch noch einige Schulen im Internet hin.

Die Entscheidung darüber, eine Schule komplett zu schließen treffe die Schulleitung in Absprache mit dem Schulträger, so die Bezirksregierung. Hier empfehle man aber eine einheitliche Regelung in der Stadt.

Warnung vor plötzlichen Hindernissen auf Straßen

Die Feuerwehr rät unterdessen, Spaziergänge in Wäldern zu vermeiden und sich auch nicht mehr unnötig im Freien aufzuhalten. Außerdem müssten Autofahrer bei der Witterung immer damit rechnen, dass plötzliche Hindernisse auf der Straße liegen können.