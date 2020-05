Bottrop: Feuerwehr rettet Patienten über Drehleiter vom Dach

Bottrop. Auf einer Baustelle in Bottrop hat sich ein Arbeiter auf dem Dach verletzt. Zur Rettung musste die Feuerwehr die Drehleiter einsetzen.

Die Feuerwehr musste am Montagmittag einen Patienten über die Drehleiter retten. Gegen 12.45 Uhr waren die Retter zu einer Baustelle an der Straße „Im Springfeld“ gerufen worden. Dort hatte sich in etwa 13 Metern Höhe ein „chirurgischer Vorfall“ ereignet.

WAZ-Newsletter: Jetzt kostenlos anmelden! Jeden Morgen wissen, was in unserer Region und der Welt wichtig ist und wichtig wird E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich den Werberichtlinien zu.* Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Die Retter kümmerten sich um die medizinische Versorgung des Arbeiters, der konnte das Dach aber weder selbstständig noch mit Unterstützung der Sanitäter über das Baugerüst verlassen.

Bottroper Retter transportieren Arbeiter ins Krankenhaus

Daher musste die Feuerwehr die Drehleiter in Stellung bringen und den Patienten auf diese Weise vom Dach retten. Dafür griffen die Retter auf einen Schleifkorb und einen Krankentragenhalterung zurück. Anschließend brachten ihn Rettungsdienst und Notarzt ins Krankenhaus.