Bottrop: Feuerwehr löscht brennenden Müll in Lagerhalle

Bottrop. Ein Brand in einer Lagerhalle in Bottrop hat die Feuerwehr in der Nacht mehrere Stunden beschäftigt. Brandmeldeanlage verhinderte Schlimmeres.

In einer Lagerhalle in Bottrop hat Gewerbemüll gebrannt. An der Halle selbst entstand in der Nacht zu Donnerstag kein Schaden, teilte die Feuerwehr am Donnerstagmorgen mit.

Um 0.08 Uhr war die Feuerwehr Bottrop zu dem Gewerbebetrieb an der Brakerstraße gerufen worden. Ein etwa 150 Kubikmeter großer Müllberg hatte aus bislang ungeklärter Ursache Feuer gefangen, berichtete die Feuerwehr. In der Halle selbst sei nur eine leichte Rauchentwicklung wahrnehmbar gewesen, teilte die Feuerwehr mit.

Feuer in Lagerhalle: Brandmeldeanlage schlug sehr früh Alarm

Da der Brandherd im Inneren des Müllbergs war, hätten die Einsatzkräfte zunächst den Müll auseinanderziehen müssen. Die Feuerwehr orderte einen Teleskoplader aus dem eigenen Fuhrpark, doch ein Mitarbeiter des Betriebs war schneller vor Ort und trug den Müll mit einem firmeneigenen Bagger ab. Anschließend konnte die Feuerwehr das Feuer löschen.

Der Einsatz dauerte bis drei Uhr früh, berichtete die Feuerwehr. Tiefliegende Glutnester erschwerten der Feuerwehr zufolge die mehrstündigen Löscharbeiten.

Dass der Brand nicht schlimmere Folgen hatte, sei der Brandmeldeanlage in der Halle zu verdanken gewesen, berichtete die Feuerwehr. Die Technik habe sehr schnell Laut gegeben. (mit dpa)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bottrop