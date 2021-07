Brand Bottrop: Feuer zerstört Schweißer-Werkstatt in Fuhlenbrock

Bottrop. In Fuhlenbrock hat es in der Nacht zu Samstag in der Werkstatt eines Schweißerbetriebs gebrannt. Mehrere Gasflaschen drohten zu explodieren.

Die Werkstatt eines Schweißerbetriebs in Bottrop ist in der Nacht zu Samstag durch ein Feuer zerstört worden. Verletzt wurde niemand.

Um 4 Uhr wurde der Leitstelle über den Notruf eine Rauchentwicklung der Halle an der Straße Im Fuhlenbrock gemeldet. Beim Eintreffen des Löschzugs der Feuerwehr Bottrop stand der Werkstattanbau in Flammen. Die Feuerwehrleute brachten den Brand mit mehreren Trupps unter Kontrolle und sicherten mehrere Gasflaschen, die in dem Gefahrenbereich zu explodieren drohten.

Wodurch das Feuer in dem etwa 80 Quadratmeter großen Trakt ausbrach, war noch unklar. Auch zur Schadenshöhe gab es zunächst keine Angaben. Die Feuerwehr Bottrop war mit 40 Einsatzkräften der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehren Fuhlenbrock und Eigen im Einsatz. (red/mit dpa)

