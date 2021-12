Die Feuerwehr musste am Mittwoch in die Bottroper Schneiderstraße ausrücken. (Symbolbild)

Feuerwehr Bottrop: Feuer in Erdgeschosswohnung in Grafenwald

Bottrop. In Bottrop-Grafenwald hat es am Mittwoch in einer Erdgeschosswohnung gebrannt. Alle 63 Hausbewohner konnten aber schnell in ihre Wohnungen zurück

Die Feuerwehr Bottrop wurde gegen 21 Uhr am Mittwochabend zu einem Wohnungsbrand in die Schneiderstraße nach Bottrop-Grafenwald gerufen. Eine Anruferin meldete, sie höre einen piependen Rauchmelder und rieche zudem Brandgeruch aus einer Wohnung im Erdgeschoss.

Die Feuerwehr rückte mit mehreren Wagen aus, da es sich beim Brand-Gebäude um ein sechsstöckiges Mehrparteienhaus mit 63 Bewohnenden handelte. Da zu Beginn unklar war, ob noch Personen in der Brandwohnung waren, brach die Feuerwehr die Wohnungstür gewaltsam mit einer Ramme auf. Die Wohnung war aber leer.

Alle konnten schnell in ihre Wohnungen zurück

Das Feuer war schnell gelöscht, heißt es in einer Mitteilung der Wehr. Alle Hausbewohner (bis auf die der komplett verrauchten Brandwohnung) konnten noch am Abend in ihre Wohnungen zurück. Der Einsatz war gegen 22 Uhr beendet.

Die Polizei hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Täglich wissen, was in Bottrop passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Bottrop-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bottrop