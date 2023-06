Bunte Schirme werden die Open-Air-Veranstaltung Sommer Musique-Fest an der Bottroper Kulturkirche überdachen. Dafür sorgen vom Veranstalterteam (v.l.) Veranstalter Dirk Helmke, Hans Günter Schuh und Heike Biskup.

Musikfest Bottrop feiert den Sommeranfang: Musik lockt in die Stadt

Bottrop. Am längsten Tag des Jahres steigt an der Kulturkirche Bottrop das Sommer Musique-Fest mit Chansons und Käse. Eines von zwei Festen am 21. Juni.

Die Schirme liegen an der Kulturkirche Heilig Kreuz in Bottrop schon bereit. Wenn zum Sommeranfang am 21. Juni ab 18 Uhr das Sommer Musique-Fest vor dem Kirchbau steigt, haben sie ihren großen Einsatz. Nicht etwa, weil der Förderverein als Veranstalter Regen befürchtet. Sondern weil sie als kunterbunte Hingucker hoch über dem Platz schweben werden.

Vorbild für das Bottroper Musikfest kommt aus Frankreich

Ein Bild, wie man es aus französischen Städten wie Cherbourg kennt – und aus Frankreich kommt auch das Vorbild für das sommerliche Fest an Heilig Kreuz, nämlich die Fête de la Musique, die stets zum Sommeranfang am 21. Juni stattfindet. Dirk Helmke und Heike Biskup vom Vorstand des Kulturkirche Heilig Kreuz e.V. freuen sich auf die musikalisch-kulinarische Begrüßung des Sommers, die in den vergangenen fünf Jahren bereits großen Anklang bei den Bottropern gefunden habe.

„Das Konzept ist einfach richtig gut“, findet Heike Biskup, die auch Vorsitzende der Deutsch-Französischen Gesellschaft ist. „Der Gedanke ist, dass man einfach vorbeikommt, sich hinsetzt, einen kleinen Happen nimmt – und dazu gibt es Musik“, ergänzt Dirk Helmke.

Das erste Sommer Musique-Fest hat 2017 an der Kulturkirche stattgefunden, zum 50-jährigen Bestehen der Freundschaft mit der Partnerstadt Tourcoing – übrigens auch schon mit Akkordeonspieler Matthieu Pallas, der in diesem Sommer erneut dabei sein wird. Der Mann mit der Baskenmütze hat französische Chansons von Edith Piaf, Gilbert Bécaud oder Charles Aznavour im Gepäck.

Das Duo Val’n’Tin kam schon beim Sommer Musique-Fest 2022 in Bottrop an der Kulturkirche richtig gut an. In diesem Jahr ist es wieder dabei. Foto: Thomas Gödde / FUNKE Foto Services

Zudem spielt das Duo Val’n’Tin Franzjazz – die beiden fanden im vergangenen Jahr beim Sommer Musique-Fest so viel Anklang, „sie mussten direkt noch einmal kommen“, so Dirk Helmke mit einem Lächeln. Das deutsch-französische Paar spielt nicht nur Lieder von Alizée, ZaZ oder Patricia Kaas. Valérie Jammes und Martin Weyer-von Schoultz erzählen zudem auf charmante Art Anekdoten über Mann und Frau.

Leckereien vom Käsewagen, Cocktails mit und ohne Alkohol

Bierzeltgarnituren und Stehtische (bei schlechtem Wetter auch in der Kirche) dürfen von den Besucherinnen und Besuchern in Beschlag genommen werden. Leckereien gibt es an Detlevs Käsewagen; Simone von der ehemaligen Kasbar hat Cocktails mit und ohne Alkohol im Angebot.

Als weitere Hingucker neben den bunten Schirmen, die übrigens neben dem Kirchplatz auch schon die Gastromeile überdachten, sollen französische Oldtimer anrollen. „Wer einen besitzt und beim Sommer Musique-Fest zeigen möchte, kann sich gerne bei uns melden“, sagt Heike Biskup.

Schon im vergangenen Jahr überspannten die bunten Schirme den Platz vor der Kulturkirche Heilig Kreuz in Bottrop. Foto: Thomas Gödde / FUNKE Foto Services

Parallel finden nun zum zweiten Mal in der Innenstadt die „Marktviertel Sounds“ statt. Von 16 bis 21 Uhr sind Live Musik, Street Food und mehr im Marktviertel rund um die Cyriakus-Kirche und die Poststraße geplant.

Dirk Helmke und Heike Biskup sehen darin keine Konkurrenz zum Sommer Musique-Fest an der Heilig Kreuz Kirche, im Gegenteil. „Das befruchtet sich gegenseitig“, ist Dirk Helmke überzeugt. So sei das ja auch beim französischen Vorbild für die beiden Bottroper Veranstaltungen, ergänzt Heike Biskup, dass im Laufe der Fête de la Musique von einer Station zur nächsten gebummelt wird.

Der Vorsitzende des Kulturkirchen-Fördervereins, der gleichzeitig Chef der Interessengemeinschaft Rathausviertel ist, kann sich für das kommende Jahr sogar noch einen Ausbau des musikalisch-kulinarischen Angebots am 21. Juni unter Einbeziehung der Gastromeile vorstellen. „Es gibt die Idee, dass wir von der IG Rathausviertel auch daran teilnehmen“, sagt Dirk Helmke.

Letztendlich solle sich in den Köpfen der Menschen festsetzen: „Zum Sommeranfang ist was los in der Bottroper City!“

Sommer Musique-Fest, Mittwoch, 21. Juni, Kulturkirche Heilig Kreuz Bottrop, Scharnhölzstraße 33, Eintritt frei. Beginn: 18 Uhr; Livemusik ab 19 Uhr. Unterstützer: Deutsch-Französische Gesellschaft, Möbel Beyhoff, Egon Bremer Stiftung

