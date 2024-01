Bottrop feiert Altweiber: Die Veranstaltungen in der Stadt

Bottrop Das Karnevalswochenende beginnt am 8. Februar mit Altweiber. Eine Übersicht der Veranstaltungen für Närrinnen und Narren in Bottrop.

Am Donnerstag vor Aschermittwoch, dieses Jahr am 8. Februar, feiern die Jecken traditionell Weiberfastnacht. An diesem speziellen Tag im Faschingskalender werden besonders die Frauen geehrt, und die ein oder andere Krawatte muss dran glauben. Bottroper Clubs und Kneipen bieten Events und Partyangebote am Altweibertag.

Das Angebot erstreckt sich von Tanzabenden bis hin zu heißen Shows. Einige Veranstaltungen wie die Gemeinschaftssitzung Weiberkarneval der Karnevalsgesellschaft Batenbrock 2000 und der Kleinen Karnevalsgesellschaft 1958 sind schon ausverkauft. Eine Auswahl, wo die Närrinnen und Narren ausgehen können.

Bottroper Gastromeile: Erste Veranstaltung startet um 15 Uhr

Um 15.11 Uhr öffnet die Traditionskneipe Hürter. Ab 17 Uhr legt ein DJ auf. „Wir gehören zu den Karnevalshochburgen in Bottrop. Als Heimat der KKG 1958 e.V. ist die Faschingszeit für uns daher besonders wichtig“, so Inhaberin Ramona Fleer.

Das Hürter wartet das gesamte Karnevalswochenende mit Veranstaltungen auf: Am Samstag, 10. Februar, steigt ab 21 Uhr der Hausball und an Rosenmontag geht es um 11 Uhr weiter. Die Party im Hürter auf der Gastromeile kann ohne Eintritt besucht werden, allerdings gilt ein Mindestverzehr.

Altweiber in Bottrop: Sixxpaxx in der Nina und Karnevalswochenende im Mio

Mit einer besonderen Show lockt das Tanzlokal Nina. Der Bottroper Club am Südringcenter bietet das ganze Jahr über Events und Themenabende an. Zu Altweiber tritt die Erotiktanzgruppe „Sixxpaxx“ auf. „Der Name Sixxpaxx steht für akrobatische Shows, aufwendige Choreografien, ein durchgehend professionelles Auftreten seiner Künstler in Verbundenheit mit Charme, Ästhetik und natürlich vielen ,Sixx-Paxx‘“, wirbt der Club online. Einlass ist ab 17.30 Uhr, allerdings nur für weibliche Gäste. Für 17 Euro Eintritt pro Person wartet neben der Show auch ein Sektempfang. Männer dürfen erst ab 22 Uhr rein.

In der Mio Après Ski Bar startet ab 18 Uhr eine Kostümparty. Auch hier ist der Eintritt kostenlos. Als kleines Highlight des Abends kürt Inhaber Mario Grube das kreativste Outfit mit einer Flasche Sekt. „Wir haben von Donnerstag bis einschließlich Samstag ab 18 Uhr Programm, und Rosenmontag schon ab 9 Uhr geöffnet“, so Grube. Auch in anderen Bottroper Kneipen dürfte zur Weiberfastnacht reger Betrieb herrschen, auch wenn sie kein dezidiertes Karnevalsprogramm anbieten.

Außerdem beginnt an Weiberfastnacht die Karnevalskirmes in der Bottroper Innenstadt. Die Details der Planung stehen noch aus.

