Bottrop: Falsche Telekom-Mitarbeiter bestehlen Seniorin (84)

Bottrop. In Grafenwald ist eine Seniorin Opfer von Trickbetrügern geworden. Sie gaben sich als Telekom-Mitarbeiter aus und stahlen Schmuck und Bargeld.

In Grafenwald ist eine Seniorin Opfer von Trickbetrügern geworden. Ein Mann klingelte am Dienstag gegen 12.30 Uhr bei der 84-Jährigen an der Haustür und behauptete, aufgrund einer Fehlermeldung im System Anschlüsse in dem Haus kontrollieren zu müssen. Er gab sich als Mitarbeiter der Telekom aus.

Die Dame ließ ihn eintreten. Kurz darauf erschien ein zweiter „Mitarbeiter“. Die Männer teilten sich in der Wohnung auf, so dass immer ein Mann unbeobachtet in den Wohnräumen hantieren konnte. Schließlich gingen die drei zusammen in die Wohnräume eines weiteren Familienmitglieds, um auch dort nach den Anschlüssen zu sehen. Danach verließen die zwei Fremden das Haus in unbekannte Richtung.

Die Betroffene stellte kurz darauf fest, dass Schränke durchsucht und Bargeld und Schmuck aus ihrer Wohnung entwendet wurden. Aus der anderen Wohnung fehlte ein Staubsauger. Zu den Unbekannten kann lediglich gesagt werden, dass sie Masken trugen und unterschiedlich groß waren. Die Männer haben akzentfreies Deutsch gesprochen. Hinweise jeder Art nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0800/2361 111 entgegen.

