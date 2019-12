Bottrop. Das Bottroper Hansacenter hat eine neue Eigentümerin: Die Essener Fakt AG will das leere Einkaufszentrum in gut zwölf Monaten neu eröffnen.

Bottrop: Fakt AG will Leben ins leere Hansa Center bringen

Die Essener Fakt AG ist neue Eigentümerin des seit Jahren leerstehenden Hansacenters in Bottrop. Die Unternehmensgruppe zielt darauf ab, das Einkaufszentrum in der Bottroper Innenstadt in gut einem Jahr neu zu eröffnen. Rund 25 Millionen Euro hat und wird Fakt für die Wiederbelebung des Gebäudekomplexes zwischen dem Berliner Platz und der Hansastraße ausgeben, kündige Vorstandssprecher Huber Schulte-Kemper soeben im Bottroper Rathaus an.

Bottrops Oberbürgermeister Bernd Tischler ist zuversichtlich, dass der lange Leerstand mitten in der Bottroper Innenstadt bald zu Ende gehen wird. „Jetzt hat ein sehr starker Partner das Hansacenter übernommen, der im Ruhrgebiet schon viel bewegt hat“, sagte Bernd Tischler. Er sei zuversichtlich, das das Einkaufszentrum nun bald wieder eröffnet werde.

Revitalisierung von Gewerbe-Immobilien gehört zum Kerngeschäft

Denn zum Kerngeschäft der Essener Unternehmensgruppe im Ruhrturm gehört die Revitalisierung von Gewerbeimmobilien. Vorstandsvorsitzender Hubert Schulte-Kemper führt als Referenz den maroden Marler Stern an. Die Fakt AG habe dieses Einkaufszentrum in der Mitte von Marl im Rekordtempo neu eröffnet. Zu den neuen Mietern im Marler Stern gehören etwa Aldi, Edeka, die Bäckerei Malzers oder auch Action.