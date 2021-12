Bottrop: Evangelische Weihnachtsgottesdienste auch im Freien

Die Weihnachtsgottesdienste werden in der evangelischen Kirchengemeinde Bottrop unter der Beachtung der 2- und 3-G-Regeln gefeiert. Teils sind Anmeldungen notwendig.

Bottrop. Für Weihnachten sind in den evangelischen Kirchen Bottrops teils Anmeldungen erforderlich. Drinnen gilt 2G. Die Übersicht über die Gottesdienste:

Die Evangelische Kirchengemeinde Bottrop hat zuletzt folgende Regelungen für ihre Gottesdienste bekannt gegeben, die auch rund um Weihnachten zu beachten sind: Für Gottesdienste in Kirchengebäuden gilt 2G. Minderjährige gelten dabei als immunisierte Personen. Für Gottesdienste unter freiem Himmel bleibt es bei 3G. In beiden Fällen gilt durchgehende Maskenpflicht.

Für einige der Angebote an Heiligabend (in den Kirchen sowie an der Arche Noah) ist darüber hinaus eine Onlineanmeldung erforderlich. Infos dazu, welche das sind, und das Anmeldeverfahren selbst gibt es über den Link https://www.eventbrite.de/o/ev-kirchengemeinde-bottrop-altstadt-32019835785 . Da die Anmeldung seit dem 12. Dezember läuft, könnte die eine oder andere Veranstaltung bereits ausgebucht sein.

Gottesdienste Heiligabend, 24. Dezember

14 Uhr: Kurz-und-Klein-Krippenspiel an der Arche Noah (open air)

14 Uhr: Krabbelgottesdienst mit Krippenspiel der Kindergartenkinder in der Pauluskirche

15 Uhr: Familiengottesdienst mit Krippenspiel hinter der Gnadenkirche (open air)

15 Uhr: Familiengottesdienst im Gemeindezentrum Grafenwald

15.15 Uhr: Mitmach-Krippenspiel an der Arche Noah (open air)

15.30 Uhr: Mitmach-Krippenspiel vor der Paul-Gerhardt-Kirche mit Posaunenchor (open air)

15.30 Uhr: Ökumenischer Familiengottesdienst in Ebel

16 Uhr: Familiengottesdienst auf dem Schulhof der August-Everding-Realschule (open air)

16 Uhr: Familiengottesdienst mit Krippenspiel hinter der Gnadenkirche (open air)

16.30 Uhr: Familiengottesdienst mit Krippenspiel und Posaunenchor an der Arche Noah (open air)

16.30 Uhr: Mitmach-Krippenspiel vor der Paul-Gerhardt-Kirche (open air)

17 Uhr: Gottesdienst hinter der Gnadenkirche mit Posaunenchor (open air)

17 Uhr: Vespergottesdienst mit Konfirmanden und Konfirmandinnen in der Pauluskirche

17 Uhr: Familiengottesdienst in der Auferstehungskirche

17.45 Uhr: Familiengottesdienst mit Krippenspiel an der Arche Noah (open air)

18 Uhr: Gottesdienst auf dem Schulhof der August-Everding-Realschule (open air)

23 Uhr: Gottesdienst in der Martinskirche, Projektchor „Heilige Nacht“ – Kostproben aus dem Poporatorium Bethlehem

23 Uhr: Christmette in der Gnadenkirche

23 Uhr: Christmette in der Pauluskirches

1. Weihnachtstag, 25. Dezember

11 Uhr: Gottesdienst mit festlicher Musik in der Martinskirche

11 Uhr: Gottesdienst in der Paul-Gerhardt-Kirche

11 Uhr: Liturgische Feier „A festival of 9 lessons and carols“ in der Pauluskirche

2. Weihnachtstag, 26. Dezember

11 Uhr: Weihnachtslieder-Wunsch-Gottesdienst in der Martinskirche

11 Uhr: Gottesdienst in der Gnadenkirche

Ergänzt werden dieser Präsenz-Gottesdienste, Krippenspiele und Feiern durch Online-Angebote auf dem eigenen Youtube-Kanal der evangelischen Gemeinde. Weitere Infos und Aktualisierungen auf www.ev-kirche-bottrop.de

