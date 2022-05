Menschen legen am 8. Mai vor der Gedenktafel des Bottroper Rathauses Blumen nieder und erinnern an das Ende des Zweiten Weltkrieges und der Gewaltherrschaft 1945. In diesem Jahr stand das Gedenken auch im Zeichen des Ukraine-Kriegs.

Gedenktag Bottrop erinnert an das Kriegsende am 8. Mai 1945

Bottrop. Die Erinnerung an das Ende des Zweiten Weltkriegs vor 77 Jahren wird auch in Bottrop überschattet: vom Krieg Russlands gegen die Ukraine.

Die diesjährige Gedenkveranstaltung zur Beendigung des Zweiten Weltkrieges und der Befreiung vom Nationalsozialismus am 8. Mai 1945 stand stark unter dem Einfluss der Ereignisse im der Ukraine. „Der Krieg ist wieder näher gerückt.“ Die traditionelle Veranstaltung fand wie jedes Jahr an der Gedenktafel des Bottroper Rathauses unter dem Motto „Es gibt keinen gerechten Krieg- Frieden für die Ukraine und ganz Europa“ statt.

Erinnerung als Mahnung und Warnung

Oberbürgermeister Bernd Tischler will die Erinnerung an die furchtbaren Ereignisse als Mahnung und Warnung wach halten. Die Schrecken dürften sich nicht wiederholen, aber es sei ein neuer Krieg ausgebrochen. Frieden sei unverzichtbar und fortwährend zu schützen. Der Sprecher der „8.-Mai-Initiative-Bottrop“, Klaus Lang bezeichnete das Datum als Tag des Gedenkens und der Mahnung, aber auch als einen Tag der Freude. In einem Lied gedachte er auch der Opfer des Ersten Weltkrieges und gab zu bedenken, dass es in Europa nie eine längere Zeit ganz ohne Kriege gegeben habe.

Ausstellung im Bottroper Projektraum

Stadtarchivarin Heike Biskup forderte, man solle aus der Geschichte lernen und erinnerte daran, dass „alles was geschah auch in Bottrop passiert ist“ und verlas stellvertretend Namen von Bottropern, die aus den verschiedensten Gründen – rassistisch, politisch, religiös – zu Opfern des Nationalsozialismus wurden.

Nach einer Schweigeminute und den Klängen der „Moorsoldaten“ legten die rund 100 Teilnehmer Blumen an der Gedenktafel mit der Aufschrift „ Nie wieder Krieg“ nieder. Der Spendenerlös für die Blumen kommt der Flüchtlingshilfe zugute. Nach der Veranstaltung gab es die Möglichkeit die Ausstellung des Stadtarchivs zum Thema „Nationalsozialismus und Zweiter Weltkrieg in Bottrop“ im Projektraum an der Hansastraße zu besuchen.

