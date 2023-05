Bottrop: Einstige Schalke-Profis golfen für den guten Zweck

Ein Golfturnier zugunsten des Bottroper Wunschzauberer-Vereins findet am 21. Mai in Kirchhellen statt.

Bottrop-Kirchhellen. Im Golfclub Schwarze Heide Kirchhellen findet ein Turnier zugunsten des Vereins Wunschzauberer statt. Unter den Teilnehmern sind Promis.

Der Verein Wunschzauberer erfüllt, wie der Name schon sagt, Wünsche. Davon profitieren seit 2020 zum Beispiel benachteiligte Kinder und Flüchtlingsfamilien. Zugunsten des Vereins, der auf Spenden angewiesen ist, findet am kommenden Sonntag, 21. Mai, ein Turnier im Golfclub Schwarze Heide statt.

Die Idee dazu stammt aus dem Wunschzauberer-Verein selbst, berichtet Vereinssprecherin Jessica Helmke. „Wir haben Mitglieder aus dem Golfclub in unserem Verein.“ Gespielt werde am Sonntag ausschließlich für den guten Zweck - und aus Spaß am Golfen. „Die Gelder, die durch Nenngebühren eingenommen werden, gehen zu hundert Prozent an unseren Verein“, so Jessica Helmke. „Außerdem gibt es eine Tombola und eine Versteigerung.“

Benefiz-Golfturnier in Kirchhellen: Besucher sind am Clubhaus willkommen

Los geht es um 10 Uhr. Eine Siegerehrung soll gegen 17.30 Uhr stattfinden. Bürgermeister Klaus Strehl wird dabei sein und eine Ansprache zum Thema ehrenamtliches Engagement in Bottrop halten.

92 Teilnehmende sind gemeldet - und damit sind alle Plätze vergeben, sagt Jessica Helmke. Zu den Golfern zählen auch ehemalige Fußball-Profis aus dem Schalker Golfkreis, der sich die Unterstützung sozialer Einrichtungen auf die Fahnen geschrieben hat.

Besucherinnen und Besucher sind an dem Tag in der Gastronomie am Clubhaus willkommen. Adresse: Golfclub Schwarze Heide, Gahlener Straße 44, Kirchhellen.

