Bottrop: Einbrecher demolieren Autos und klauen 80 Schlüssel

Bottrop. Einbrecher haben bei einem Gebrauchtwagenhändler in Ebel sieben Autos demoliert. Außerdem haben sie rund 80 Autoschlüssel mitgenommen.

Am frühen Donnerstagmorgen, gegen 5 Uhr, beschädigten unbekannte Täter sieben Autos eines Gebrauchtwagenhandels an der Straße Am Rhein-Herne-Kanal in Ebel. Auf Videoaufnahmen ist zu sehen, dass zwei Männer mit den Fahrzeugen absichtlich gegen weitere geparkte Autos fahren. Hierbei ist etwa 10.000 Euro Sachschaden entstanden.

Die Täter nahmen außerdem von etwa 80 Fahrzeugen die Schlüssel mit. Der Sachschaden durch die fehlenden Schlüssel wird auf 40.000 Euro geschätzt. Auf dem Video sind zwei vermutlich männliche Personen zu sehen. Sie sind etwa 1,80 Meter groß, haben schmächtige Figuren und trugen Kapuzenpullis.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

