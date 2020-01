Bottrop: Ein erster kleiner Schritt zum Cafe Del Sol

Die Bezirksvertretung Mitte hat sich mit den Plänen für das Sackers-Gelände auf dem Eigen beschäftigt und einen ersten kleinen Schritt getan, hin zum Bau eines Cafe Del Sol und einer Bavaria Alm auf der Fläche. Aber der Reihe nach.

Die Mehrheit der Bezirksvertreter stimmte zu, den entsprechenden Planungsprozess seitens der Verwaltung anlaufen zu lassen. Im Zuge dieses Verfahrens wird nun geklärt, ob die Pläne an dieser Stelle zulässig sind.

Auch die ÖDP sieht die neuen Pläne nicht so kritisch wie die Hotel-Idee

Die Mehrheit der Bezirksvertreter äußerte sich positiv zu den nun vorgelegten Überlegungen, gerade auch im Vergleich mit den ursprünglichen Hotelplänen an dieser Stelle. So lobte Wolfgang Altmeyer (SPD), die bessere Klimaverträglichkeit der neuen Pläne. „Zumal ja die bebaute Fläche auch kleiner ist.“

Auch ÖDP-Vertreter Markus Stamm stimmte für das Planverfahren und erinnerte daran, dass die ÖDP damals ja gegen das Hotel an dieser Stelle war. Aber: „Ich bin bei diesen Plänen nicht so skeptisch, wie ich es ursprünglich war. Hier ist ja eine eingeschossige Bauweise geplant und die Bebauung ist längst nicht so massiv, wie einmal angedacht.“

Grüne wollen die Feuerwehr-Überlegungen in den Prozess mit einbeziehen

Kritik übte Stephan Voßschmidt (Grüne). Er wünscht sich eine Gesamtbetrachtung der Sackers-Fäche mit den angrenzenden Äckern, schließlich sei ja in der Vergangenheit und in den Klimaplänen immer wieder die Rede von einer Frischluftschneise an dieser Stelle. Aus Voßschmidts Sicht ist die Gesamtbetrachtung deswegen so wichtig, weil ja auch der Neubau einer Feuerwache in Rede steht. Ein mögliches Areal dafür liegt am anderen Ende der Fläche, an der Josef-Albers-Straße.

Oliver Schüttler vom Planungsamt stellte klar, dass im Zuge des Planverfahrens auch Gutachten vorgelegt werden müssten, wie sich die Planung auf das Klima auswirkt. Speziell zum Sackers-gelände korrigierte er jedoch den Begriff Frischluftschneise. Das treffe dort nicht zu, vielmehr handele es sich um ein Frischluftentstehungsgebiet.

Anbindung an den geplanten Radweg auf der Flachglas-Trasse

Wie berichtet haben sich die Pläne für ein Hotel an dieser Stelle, die Brabus-Gründer Bodo Buschmann verfolgt hat, zerschlagen. Nach dessen Tod haben seine Kinder beantragt, dass an der Kirchhellener Straße ein Cafe Del Sol und eine Bavaria Alm gebaut werden dürfen. Sollte die ehemalige Flachglas-Trasse, die an dem Grundstück vorbeiführt, wie geplant zum Radweg ausgebaut werden, soll auch der an die neue Gastronomie angebunden werden.

Am Ende sprach sich die Mehrheit für die Einleitung des Verfahrens – dessen Ausgang noch ungewiss ist – aus. Lediglich die drei Vertreter von Grünen, DKP und Linke waren dagegen. Am Donnerstag entscheidet der Planungsausschuss endgültig. Bis das Verfahren beendet ist, wird es zwei bis drei Jahre dauern.