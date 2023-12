Bottrop: Drei Räuber überfallen Tankstelle im Fuhlenbrock

Bottrop Drei Räuber haben am Samstagabend die Shell-Tankstelle im Fuhlenbrock überfallen. Mit einem Messer bewaffnet forderten sie Bargeld.

Nach einem Tankstellenüberfall im Fuhlenbrock am Samstagabend fahndet die Polizei nach drei Räubern.

Nach Angaben der Polizei hatten die drei Männer gegen 21.10 Uhr die Tankstelle an der Straße „Im Fuhlenbrock“ betreten. Einer der Männer bedrohte den Mitarbeiter an der Kasse mit einem Messer, ein zweiter forderte Bargeld. Nachdem der Mitarbeiter den Räubern Geld gegeben hatte, flüchteten sie in Richtung Gorch-Fock-Straße.

Täterbeschreibungen: Ein Räuber trug Jeans, ein dunkles Oberteil und ein Käppi. Der zweite war etwa 1,70 Meter groß, trug ein helles Kapuzenoberteil mit schwarz-weißem Muster und eine dunkle Hose. Der dritte Räuber war 1,75 bis 1,80 Meter groß, trug eine blaue Kapuzenjacke mit weißer Aufschrift, dunkle Hose und Schuhe. Er war mit einem roten Tuch maskiert.

Hinweise nimmt die Polizei unter 0800 2361 111 entgegen.

