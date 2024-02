Tier in Not

Tier in Not Bottrop: Dieses liebe Vogel-Trio sucht ein neues Zuhause

Bottrop Diese drei Nymphensittiche sind im Bottroper Tierheim abgegeben worden. Nun suchen die Tierfreunde für sie neue Besitzer.

Aus familiären Gründen sind im November drei Nymphensittiche dem Tierheim übereignet worden. Diese Vogelart benötigt viel Platz bei der Unterbringung und beim Freiflug.

Daher suchen die Tierfreunde dringend ein neues Zuhause für diese hübschen und lieben Sittiche bei Liebhabern dieser Sittich-Art mit Unterbringung in eine artgerechte Zimmer- oder Außenvoliere.

Das Tierheim Bottrop an der Wilhelm-Tell-Straße 65 ist für Besucher in der Zeit von 15 bis 18 Uhr geöffnet. Donnerstags, sonntags und an Feiertagen sowie vormittags ist das Tierheim geschlossen. Weitere Informationen gibt es auf www.tierheim-bottrop.de und unter 02041 93848.

