Bottrop: Diese Jahrgänge müssen ihren Führerschein tauschen

Wer an der Reihe ist und seinen Führerschein tauschen muss, legt ein zeitlicher Stufenplan bis zum 19. Januar 2033 fest.

Bottrop. Tausende Bottroper müssen sich in den nächsten Wochen wieder beeilen und den ungültigen Führerschein tauschen. Einiges gibt es dabei zu beachten.

Millionen Deutsche müssen in den nächsten Jahren ihren Führerschein umtauschen. Wann der „Lappen“ getauscht werden muss, entscheidet ein Stufenplan. Als Nächstes an der Reihe sind diejenigen, die in den Jahren von 1959 bis 1964 geboren sind.

Das heißt konkret: Der Führerschein (grau oder rosa) muss bis spätestens zum 19. Januar 2023 umgetauscht werden. Wichtiger Hinweis: Die betroffenen Personen werden nicht angeschrieben, sondern müssen selbst daran denken und sich um den Umtausch kümmern. Möglich ist dies im Bürgerbüro im Rathaus, an der Führerscheinstelle (Händelstraße 9) und in der Bezirksverwaltungsstelle Kirchhellen (Kirchhellener Ring 86). Eine vorherige Terminvereinbarung ist erforderlich.

Führerscheine in Bottrop: Umtausch kostet 30,30 Euro

Zum Termin müssen mitgebracht werden: der alte Führerschein, ein gültiger Lichtbildausweis und ein aktuelles biometrisches Lichtbild. Außerdem muss eine Karteikartenabschrift mitgenommen werden, wenn der Führerschein nicht in Bottrop ausgestellt war und man noch nicht im Besitz eines EU-Kartenführerscheins war. Ausgestellt wird die Abschrift von der Führerscheinstelle der Stadt, die den Führerschein ausgestellt hat.

Der Umtausch kostet 30,30 Euro. Wie der ADAC informiert, ist der Umtausch verpflichtend. „Wer weiter mit seinem alten Pkw- oder Motorrad-Führerschein fährt und die Frist verstreichen lässt, riskiert ein Verwarnungsgeld in Höhe von zehn Euro.“ Die Gültigkeit des neuen Führerscheins ist auf 15 Jahre befristet.

Bis zum 19. Januar 2033 müssen nach Vorgaben der Europäischen Union alle alten Führerscheine in EU-Führerscheine, die bekannte Scheckkarte, umgetauscht werden. Damit will die EU eine europaweite Vereinheitlichung und Erhöhung der Fälschungssicherheit der Dokumente erreichen.

