Bottrop. 60 Sternsinger waren am Dreikönigstag zu Gast bei Oberbürgermeister Bernd Tischler und brachten ihren Segen ins Bottroper Rathaus.

Bottrop: Die Sternsinger spenden dem Rathaus Segen

Festlich gekleidet, den Stern vorneweg, ziehen in diesen Tagen Bottroper Kinder und Jugendliche durch die Stadt. Sie singen das Sternsingerlied, bringen ihren Segen und sammeln für Kinder in Not. Die diesjährige Aktion lenkt mit ihrem Leitwort „Segen bringen, Segen sein. Frieden! Im Libanon und weltweit“ den Blick auf das kriegsgebeutelte Land im Nahen Osten.

Am Montag kamen 60 Sternsinger und ihre 29 Begleiter in den Ratsaal, um den Oberbürgermeister zu begrüßen. Für Bernd Tischler ist diese Begegnung immer der erste festliche Termin im neuen Jahr; für die Kinder und Jugendlichen ist sie ein aufregendes Ereignis.

Bottroper Oberbürgermeister lobt die Kinder für ihren Einsatz bei Wind und Wetter

Mit Blick auf die laufende 62. Aktion lobte Tischler die Sternsinger für ihren Einsatz bei Wind und Wetter und ihre Solidarität mit notleidenden Altersgenossen weltweit. Tischler: „Mit eurem Einsatz helft ihr anderen Kindern auf der Welt. Ich finde, jeder von uns - auch die Erwachsenen - sollte sich an euch ein Beispiel nehmen.“

Die Sternsingeraktion ist in der Stadt seit vielen Jahren die größte und erfolgreichste Hilfsaktion von Kindern für Kinder in Not. Zuletzt erbrachte sie knapp 113.000 Euro. Eine Summe, die 718 aktive Sternsinger eingesammelt hatten, unterstützt von 241 jugendlichen und erwachsenen Helfern.