Bottrop: Die Jugend Grafenwald sammelt wieder Schrott

Alter Metallschrott in Grafenwald wird am 1. April von der Jugend entsorgt.

Bottrop-Kirchhellen. Die Jugend Grafenwald sammelt am 1. April in Bottrop Metallschrott für den guten Zweck. Was bei der Schrottaktion zu beachten ist.

Die Jugend von Grafenwald sammelt wieder Schrott für den guten Zweck ein. Am Samstag, 1. April, machen sich drei Trecker und ein Lkw auf den Weg. Die Organisatoren bitten darum, dass die Sachen spätestens um 8 Uhr am Straßenrand stehen. Aus Sorge vor Schrottdieben sollen sie zusätzlich mit einem Hinweis „Eigentum der Jugend Grafenwald“ versehen werden.

Gegen 8.30 Uhr wird sich die Sammlergruppe vom Parkplatz an der Kirche Heilige Familie am Prozessionsweg in Bewegung setzen. Danach geht es durch den Stadtteil. Holz, Batterien, Plastik und mit Öl gefüllte Teile werden nicht mitgenommen. Wer mehr als handelsübliche Mengen abzugeben hat, sollte sich aus Planungsgründen vorher bei Matthias Hasebrink oder bei Theresia Duckheim (Kontaktdaten siehe unten) melden. Das gilt auch bei schweren oder mehreren Gegenständen wie zum Beispiel Motoren oder Badewannen. Dann würden Ehrenamtliche vor der Sammlung vorbeikommen und sich den Umfang des Materials ansehen.

Wenn sich der Aufwand lohnt, wird auch in Kirchhellen oder in Feldhausen der eine oder andere Schrotthaufen eingesammelt. Aber es gilt: vorher anrufen. Dann wird im Einzelfall entschieden. Gesammelt werden etwa Fahrräder, Heizkörper, Stahlgitterzäune, Heizkessel, Türen oder Garagentore aus Stahl. „Wir haben auch schon mal eine alte Koksheizung mitgenommen“, erinnert sich Matthias Hasebrink. Zuvor wurde das Geräte vom Besitzer in seine Einzelteile zum besseren Abtransport zerlegt.

Mindestens 14 Jahre alt: Ehrenamtliche Helfer für Schrottaktion gesucht

Einmal im Jahr findet die Aktion von der Jugend Grafenwald statt. Eigentlich immer zwei Wochen vor Ostern. „In diesem Jahr hat es zeitlich nicht gepasst“, so Hasebrink. Deshalb nun eine Woche vor Ostern. Der gesamte Schrott wird am Samstag bei „Knümann“ an der Werkstraße in Bottrop abgeliefert. Das eingenommene Geld dafür wird für einen guten Zweck gespendet. Wer von der Summe profitiert, wird am Tag der Aktion entschieden. Freiwillige Helfer, die mindestens 14 Jahre alt sind, werden gesucht und sind herzlich willkommen. Die Aktion ist voraussichtlich zwischen 14 und 15 Uhr beendet.

Kontakt: Matthias Hasebrink (01578/ 6121094) oder Theresia Duckheim (01578/ 9134836)

