Bottrop: Der jecke Umzug an Rosenmontag findet statt

Der Umzug am Rosenmontag soll in Bottrop stattfinden - so wie hier 2018.

Bottrop. Der Rosenmontagszug in Bottrop findet statt. Das haben die Verantwortlichen von Stadt und Festkomitee am Wochenende gemeinsam entschieden.

Der Rosenmontagszug findet statt. Das haben die Verantwortlichen in der Stadt und das Festkomitee Bottroper Karneval am Wochenende gemeinsam entschieden, wie Festkomiteepräsident Frank Feser mitteilte. Voreilig verbreiteten Absagegerüchten erteilte er damit gegenüber dieser Zeitung eine Absage.

Anwohner oder Verkehrsteilnehmer sollten dennoch Folgendes beachten:

Halteverbote ab 7 Uhr

Am heutigen Rosenmontag gilt ab 7 Uhr auf der Strecke des Karnevalsumzugs absolutes Halteverbot. Der Karnevalszug wird an der Essener Straße in Höhe der Einmündung zur Freiherr-vom-Stein-Straße zusammengestellt. Der Zug führt von der Essener Straße auf die Peterstraße. Dort gilt das Halteverbot auf der nördlichen Straßenseite. Von der Peterstraße zieht der Zug weiter zur Hans-Böckler-Straße und biegt dann nach rechts in die Straße „Am Lamperfeld“ ein.

Die rückwärtigen Parkplätze in Richtung Jahnstadion können zwar genutzt werden, allerdings ist die Ausfahrt von dort ab 7 Uhr nicht mehr möglich. In der Einmündung in die Kirchhellener Straße teilt sich der Zug. Die Wagen fahren in Richtung der Eichenstraße zum Abschmücken, der Hauptteil zieht weiter zum Rathaussturm auf den Ernst-Wilczok-Platz.