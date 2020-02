Der Dauerregen sorgte am Wochenende auch für zahlreiche Feuerwehreinsätze in Alt-Bottrop und Kirchhellen.

Feuerwehr Bottrop: Dauerregen sorgt für Schäden in der Stadt

Bottrop/Kirchhellen. Vollgelaufene Keller, ein umgestürzter Baum und Überflutungen am Alten Postweg/Auf der Harre: Bilanz der Feuerwehr nach dem Dauerregen.

Der Dauerregen von Samstagnacht bis Sonntagabend hat so manchem Anwohner in Bottrop und Kirchhellen zu schaffen gemacht. Die Feuerwehr hatte eine ganze Anzahl von Einsätzen zu fahren, wie viele es genau waren, konnte am frühen Abend noch nicht abschließend gesagt werden.

Land unter hatte wieder auf dem Alten Postweg/Auf der Harre in Kirchhellen geheißen. Dort war die gesamte Straße überflutet, so ein Feuerwehrsprecher. Ein Problem, das dort allerdings des Öfteren auftritt, wie die WAZ bereits berichtete. Auf der Oberhausener Straße habe es einen umgestürzten Baum gegeben. Und je länger der Regen andauerte, desto mehr vollgelaufenen Keller habe es im Stadtgebiet gegeben, so der Feuerwehrsprecher weiter. Eine endgültige Bilanz wird es wohl erst im Laufes des Tages geben.