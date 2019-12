Bottrop. Zum 13. Mal finden landesweite die Schulkinowochen statt. Auch Bottrop ist dabei. Anmeldungen sind ab sofort möglich.

Bottrop: Das Filmforum im Kulturzentrum wird zum Klassenraum

Das Kinoerlebnis und die Filmkultur auf die Stundenpläne bringen – das ist das Ziel der Schulkinowochen NRW, bei dem auch das Filmforum im Kulturzentrum August Everding zum Klassenzimmer wird. Nach dem Teilnahmerekord der vergangenen Ausgabe finden die Schulkinowochen nun bereits zum 13. Mal statt. Vom 23. Januar bis 5. Februar 2020 werden neben dem Bottrop Filmsaal mehr als 120 Kinos in ganz Nordrhein-Westfalen wieder ihre Türen für die Schulkinowochen öffnen.

Dafür steht ein Filmprogramm mit rund 100 Titeln zur Verfügung, aktuelle Kinohits ebenso wie moderne Klassiker, Dokumentarfilme wie Animationsfilme. Sonderprogramme zu den Themen „Bioökonomie“ oder „30 Jahre Deutsche Einheit“ sowie ein Filmprogramm zu den Zielen für nachhaltige Entwicklung unter dem Titel „17 Ziele – eine Zukunft“ bieten vielfältige Anknüpfungspunkte für alle Altersstufen und Schulformen.

Prominente Besucher haben ihren Besuch bei den Schulkinowochen zugesagt

Zahlreiche Filmschaffende geben bei den beliebten Filmgesprächen im Anschluss an ausgewählte Vorführungen spannende und aufschlussreiche Einblicke in ihre Arbeit und die Hintergründe der Filmproduktionen. Julius Weckauf, Hauptdarsteller der Hape-Kerkeling-Biografie „Der Junge muss an die frische Luft“ wird den Schulkinowochen ebenso einen Besuch abstatten wie die Komödiantin Cordula Stratmann, die in dem preisgekrönten Kinderfilm „Rocca verändert die Welt“ mitspielt. Auch die Regisseurin Ziska Riemann („Get Lucky – Sex verändert alles“) und ihr Kollege Florian Aigner („Im Niemandsland“) haben ihr Kommen bereits zugesagt.

Die Wochen stehen unter dem Motto: „Zusammen leben. sehen. lernen.“ und legen einen besonderen Schwerpunkt auf Filme und Veranstaltungen zu den Themen Migration und Inklusion, aber auch zu klimarelevanten Aspekten und nachhaltiger Lebensweise. Filme wie „Deutschstunde“, „Systemsprenger“ oder „Checker Tobi und das Geheimnis unseres Planeten“ bieten einen altersgemäßen Zugang zu komplexen Themenfeldern wie auch zur Vermittlung ästhetischer Formen. Das Schulministerium empfiehlt gemeinsame Besuche von kulturell anspruchsvollen Filmen in Kinos ausdrücklich als „gleichwertigen Unterricht“.

Der ermäßigte Eintrittspreis für die Kinovorführungen beträgt 3,50 Euro, Lehrkräfte und Begleitpersonen haben freien Eintritt. Die Anmeldung ist ab sofort über die Internetseite www.schulkinowochen.nrw.de möglich. Dort finden intererssiete Lehrer und Schulen alle Infos zum Filmprogramm mit Bezügen zu verschiedensten Unterrichtsthemen, Veranstaltungen sowie kostenlosem pädagogischem Begleitmaterial.