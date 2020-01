Bottrop: CDU-Treffen zum Thema Sicherheit in der City

„Sicherheit in der Bottroper Innenstadt“ – so hat die CDU-Stadtmitte ihre Bürgerversammlung überschrieben. Sie lädt alle Interessierten ein, sich über das Thema zu informieren und zu diskutieren. Die Versammlung findet statt am Donnerstag, 6. Februar, um 19.30 Uhr in der Rathausschänke, Kirchhellener Straße 21.

Zum Thema Sicherheit in der Innenstadt ist der Leiter des städtischen Rechtsamtes, Emilio Pintea, vor Ort. Gemeinsam mit ihm und den Bürger wolle man über dieses wichtige Thema sprechen, sagt Karl Reckmann, der Vorsitzende der CDU-Stadtmitte. Die hatte die Bürgerversammlung organisiert als Reaktion auf Beschwerden von Bürgern, die im Umfeld von ZOB, Berliner Platz und Trapez wohnen. Damals war die Rede von einer No-Go-Area in dem Bereich.

Zweites Thema an dem Abend ist der geplante Umbau des Trapez

Inzwischen haben Polizei und Kommunaler Ordnungsdienst bereits drei großflächige Kontrollen in dem Bereich durchgeführt – und waren durchaus erfolgreich. Sie stellten Drogen und Autos sicher, außerdem gingen ihnen Menschen ins Netz, die per Haftbefehl gesucht wurden.

Neben der Sicherheit beschäftigt die CDU aber noch ein zweites Thema im Innenstadtbereich. Auch der geplante Trapez-Umbau soll noch einmal vorgestellt und besprochen werden. Dafür konnte der Ortsverband den Leiter des Fachbereichs Tiefbau gewinnen, Heribert Wilken.

CDU hofft auf Ideen und Anregungen zur Verbesserung der Situation

Mit dieser Bürgerversammlung, so Reckmann, wolle die CDU-Stadtmitte die öffentliche Diskussion über die Sicherheit in der Bottroper Innenstadt aufgreifen und speziell die Schwerpunkte Trapez und Busbahnhof (ZOB) beleuchten. Man hoffe an dem Abend auf eine sachliche Diskussion, um Anregungen zur Verbesserung der Situation erörtern zu können.