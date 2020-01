Bottrop: CDU-Mitte macht Sicherheit in der City zum Thema

Die Entwicklung in der Innenstadt hat die CDU-Stadtmitte aufgeschreckt. Die Berichte von Anwohnern, die gar eine No-Go-Area rund um ZOB und Berliner Platz befürchten sowie die großen Kontrollaktionen von Polizei und Kommunalem Ordnungsdienst nimmt der Ortsverband zum Anlass, eine Bürgerversammlung zu dem Thema zu organisieren. Das kündigt der Vorsitzende Karl Reckmann an.

Anwohner der Innenstadt beklagen sich zunehmend über Lärm, Randale und Kriminalität rund um den ZOB. Foto: Thomas Gödde / FUNKE Foto Services

„Wir wollen die Beschwerden der Bürger ernst nehmen und uns persönlich anhören, was an Ort und Stelle passiert“, sagt Reckmann. Er und die anderen Vorstandsmitglieder der CDU-Mitte seien schockiert angesichts der Schilderungen der Anwohner in der WAZ. „Ganz besonders der Leserbrief, in dem gar von einer No-Go-Area die Rede ist, hat uns erschreckt.“ Daher will die CDU bei ihrer Veranstaltung der Frage nachgehen, inwieweit die Innenstadt ein sicherer Raum sei und wie die Bevölkerung das wahrnimmt.

Veranstaltung steigt Ende Januar

Der Ort und der genaue Termin der Veranstaltung stehen noch nicht fest. Geplant sei eine Veranstaltung Ende Januar sagt Reckmann. Die CDU-Mitte plane, dazu auch Vertreter von Stadt und Polizei einzuladen, in der Hoffnung, dass die auch auf die Fragen und Anregungen der Bürger eingehen können.

Für die CDU-Mitte ist klar, dass die ersten Kontrollaktionen nur ein Anfang sein können. Das hatte die Polizei ja so auch angekündigt und weitere Kontrollen zugesagt. Aber auch die Überlegungen, den Kommunalen Ordnungsdienst (KOD) aufzustocken gehen der CDU-Mitte nicht weit genug. Reckmann: „Möglicherweise sollten wir uns auch noch einmal mit dem Thema Videoüberwachung an besonders neuralgischen Punkten befassen.“ Auch das wolle die CDU auf der Versammlung diskutieren.

CDU-Mitte will nicht zusehen, wenn Menschen sich in Bottrops Mitte nicht sicher fühlen

Denn der KOD allein, der ja für die gesamte Stadt zuständig ist, könne das nicht leisten, so Reckmanns Auffassung. Das es bis Ende September nur 26 gemeinsame Einsätze von Polizei und Ordnungsamt gegeben habe, hält die CDU-Mitte für zu wenig „Das sind ja gerade einmal drei pro Monat.“ Die CDU-Mitte jedenfalls könne nicht zusehen, wenn Menschen sich vermehrt in der Bottroper Innenstadt nicht mehr sicher fühlen. Daher die Initiative des Ortsverbands, um mit den Menschen ins Gespräch zu kommen.

Denn man dürfe eines nicht vergessen, so Reckmann: „Wir haben gerade in der Stadtmitte eine hohe Bevölkerungsdichte.“ Das sind also viele Menschen, die hier leben, im Umfeld unterwegs sind und vielleicht auch abends oder bei Dunkelheit sich unsicher fühlen. Aus Sicht der CDU sei es wichtig, da ins Gespräch zu kommen, erläutert Reckmann die Überlegungen des Vorstands.

Polizei spricht von „Diebstahl- und Körperverletzungsdelikten“ sowei Drogenhandel

Tatsächlich hatten sich Anwohner etwa an ZOB und Trapez an Verwaltung und Öffentlichkeit gewandt, um auf aus ihrer Sicht unhaltbare Zustände aufmerksam zu machen. Sie sprachen von nächtlichen Drogengeschäften, Krawall und Lärmbelästigung. Und gegenüber der Lokalredaktion räumte auch Polizeisprecher Andreas Wilming-Weber in dem Zusammenhang ein: „Es gibt rund um den Berliner Platz Diebstahls- und Körperverletzungsdelikte. Und dass am Berliner Platz mit Drogen gehandelt wird, ist auch kein Geheimnis.“

Daher zuletzt der große Aufschlag mit den gemeinsamen Kontrollaktionen von KOD und Polizei, daher auch der Anlass der CDU-Stadtmitte, das Thema im größeren Rahmen diskutieren zu wollen.