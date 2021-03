Bottrop: Blitz schlägt im Dach ein – Wohnung unbewohnbar

Massive Hausschäden nach Blitzeinschlag in Bottrop (Symbolbild)

Bottrop. Nach einem Blitzeinschlag ist eine Dachwohnung in Bottrop-Kirchhellen derzeit unbewohnbar. Umherfliegende Trümmer beschädigten auch Autos.

Bei den Gewittern am Samstagmorgen ist auch ein Blitz in Bottrop-Kirchhellen eingeschlagen: Gegen 10.30 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Dachstuhlbrand am Eichenkamp gerufen. Es qualme aus dem Dach – aber einen ausgewachsenen Brand gab es laut Leitstelle zum Glück nicht.

Dennoch war die Feuerwehr vorsorglich mit rund 60 Kräften vor Ort. Obwohl es nicht zu einem größeren Brand gekommen war, ist die Wohnung im Dachgeschoss trotzdem derzeit unbewohnbar: Der Blitz hatte am Giebel eingeschlagen, Dachpfannen vom Dach gerissen und massive Schäden an der Giebelwand hinterlassen.

Umherfliegende Dachpfannen verursachen Schäden an Autos

Durch umherfliegende Trümmerteile und Dachziegel seien auch am Fasanenweg Schäden an Gebäuden und Fahrzeugen entstanden, heißt es im Pressebericht der Feuerwehr. Personen wurden nicht verletzt.

Wegen der starken sichtbaren Schäden wurde ein Baustatiker des Technischen Hilfswerks (THW) nach Kirchhellen gerufen. Es bestehe aber keine Einsturzgefahr, stellte er bei seiner Begutachtung fest. Gegen 14.15 Uhr war der Einsatz für die Feuerwehr Bottrop beendet.