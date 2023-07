Bottrop bleibt Stadt mit geringster Wirtschaftskraft in NRW

Bottrop. Bottrop hält die rote Laterne. In keiner kreisfreien Stadt in NRW produzieren Erwerbstätige einen geringeren Wert an Waren und Dienstleistungen.

Bottrop ist weiterhin die Stadt mit der geringsten Wirtschaftsleistung in Nordrhein-Westfalen. Das geht aus den Daten hervor, die das Statistische Landesamt mitteilt. Demnach betrug die Wirtschaftsleistung in Bottrop im Jahr 2021 gemessen am Bruttoinlandsprodukt je Erwerbstätigen rund 62.503 Euro oder insgesamt 2.882 Millionen Euro. Das Bruttoinlandsprodukt gibt den Wert aller Waren und Dienstleistungen an, die in einem Jahr produziert werden.

Damit bleibt Bottrop mit etwas mehr als 46.100 Erwerbstätigen im Stadtgebiet das Schlusslicht unter den kreisfreien NRW-Städten, obwohl die Wirtschaftsleistung in Bottrop im Vergleich zum Jahr davor um 4,5 Prozent pro Erwerbstätigen angestiegen ist. Zuletzt gesunken war das Bruttoinlandsprodukt in Bottrop zwischen den Jahren 2012 bis 2015, seitdem gab es wieder jedes Jahr ein Plus. In vielen anderen NRW-Städten fiel der Anstieg der Wirtschaftsleistung nach Angaben der Landesstatistiker allerdings deutlich stärker aus: am stärksten in Leverkusen um 10,3 Prozent.

In anderen Städten steigt die Wirtschaftsleistung stärker an

Auch in der Nachbarstadt Gelsenkirchen war die Zuwachsrate mit einem Plus von 8,5 Prozent wesentlich kräftiger als in Bottrop. Letztlich blieb der Anstieg der Wirtschaftsleistung in Bottrop damit auch etwas hinter dem Landesdurchschnitt von 4,8 Prozent je Erwerbstätigen zurück. Zwischen Schlusslicht Bottrop und Spitzenreiterin Bonn und weiteren Städten an der sogenannten Rheinschiene liegen hinsichtlich der Wirtschaftleistung auch Welten.

Den höchste Wert aller Kreise und kreisfreien Städte des Landes beim Bruttoinlandsprodukt je Erwerbstätigen ermittelte das Statistische Landesamt mit 105.836 Euro für die Stadt Bonn. Auf den weiteren Plätzen folgten Leverkusen mit 103.645 Euro und Düsseldorf mit 97.648 Euro. Für Nordrhein-Westfalen errechnete IT NRW einen durchschnittlichen Wert von 77.379 Euro je Erwerbstätigen. Das Bruttoinlandsprodukt in Nordrhein-Westfalen belief sich im Jahr 2021 insgesamt auf rund 743 Milliarden Euro; das waren fünf Prozent mehr als ein Jahr zuvor.

