Die Emschergenossenschaft will am Kirchschemmsbach ein so genanntes Blaues Klassenzimmer realisieren. Dort sollen Schülerinnen und Schülern die Natur und das Gewässer näher gebracht werden – etwa im Biologieunterricht. Noch im Frühjahr will der Verband mit dem Bau beginnen, erste Vorarbeiten laufen schon in den nächsten Wochen.

Ziel ist, auf dem Teilstück zwischen Aegidi- und Rheinbabenstraße ungefähr in Höhe des Altenheims Schattige Buche auf dem Eigen ein Podest in den Hang zu bauen. Dort sollen sich die Schülerinnen und Schüler dann aufhalten können. Über Trittsteine, so der Plan, gelangen sie dann hinunter zum Kirchschemmsbach und können dann das Gewässer untersuchen. Diese Pläne stellte Sebastian Ortmann von der Emschergenossenschaft nun der Bezirksvertretung Mitte vor. Rodungsarbeiten im Böschungsbereich stehen nun an.

Emschergenossenschaft investiert in Bottrop bis zu 90.000 Euro

70.000 bis 90.000 Euro wird der Gewässerverband dafür investieren, ein Großteil davon kommt aus Fördermitteln. Als Projektpartner habe die Emschergenossenschaft die Rheinbabenschule gewonnen, so Ortmann. Die Grundschule liegt in unmittelbarer Nähe des geplanten Blauen Klassenzimmers an der Aegidistraße.

Die Emschergenossenschaft möchte die Grundschüler zu Experten für den Kirchschemmsbach und das Blaue Klassenzimmer machen. Das soll allerdings am Ende nicht nur der Rheinbabenschule als außerschulischer Lernort zur Verfügung stehen. Auch andere Schulen sollen profitieren – vom Ort und eben auch vom Wissen der Rheinbabenschüler.

Emschergenossenschaft plant möglichst vandalismussicher

„Am Ende geht es uns darum, Kindern die Natur und hier insbesondere das Wasser nahe zu bringen“, erklärt Ortmann den Hintergrund. Dabei setzt die Emschergenossenschaft auf einen möglichst einfachen, möglichst vandalismussicheren Aufbau. Als Einfriedung und gleichzeitig auch als Sitzmöglichkeit sind große Natursteine eingeplant.

Von zusätzlichen Bänken, wie sie einige Bezirksvertreter ins Gespräch brachten, riet Ortmann zunächst ab. Das könne womöglich dann auch wieder dazu führen, dass sich dort ein Treffpunkt bilde, den man so gar nicht haben wolle. Im Zweifel sei es einfacher, bei Bedarf im Nachhinein weitere Bänke aufzustellen. Im Sommer soll das Outdoor-Klassenzimmer fertig sein.

Stadt Bottrop plant Generationentreff im angrenzenden Waldstück

Die Pläne der Emschergenossenschaft auf dem Eigen passen gut zu dem, was die Stadt dort im Umfeld des Altenheims vorhat. Der Fachbereich Umwelt und Grün will aus dem angrenzenden Wäldchen einen Generationentreff machen. Dafür sollen die Pfade, die durch den Wald führen, zu Wegen umgestaltet werden. Dann wären sie auch für die Bewohner des Seniorenzentrums Schattige Buche nutzbar.

Am Eingang zum Wäldchen, unmittelbar am Heim, sollen außerdem bewegungs- und motorikfördernde Geräte aufgebaut worden, im Wald sollen Lern- und Informationsspiele mit Naturthemen einen Platz finden.

Von den Bezirksvertretern gab es viel Lob für diese Pläne, einstimmig verabschiedeten sie den Vorschlag, das letzte Wort hat aber am Donnerstag der Planungsausschuss.