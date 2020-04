Bottrop: Bewaffneter Maskierter überfällt ein Lottogeschäft

Die Polizei sucht Zeugen für einen bewaffneten Raub auf ein Lottogeschäft in Bottrop (Symbolbild).

Bottrop. Ein Unbekannter hat die Mitarbeiterin eines Lottogeschäfts in Bottrop mit einer Schusswaffe bedroht. Mit dem erbeuteten Geld flüchtete er.

Einen bewaffneten Raub auf ein Lottogeschäft an der Prosperstraße meldet die Polizei.

Demnach hat ein Unbekannter, der eine OP-Maske trug, das Geschäft am Dienstag um kurz nach 17 Uhr betreten und zunächst so getan, als ob er etwas kaufen wollte. Dann aber zog er eine Schusswaffe und bedrohte die Kassiererin. Mit dem erbeuteten Geld flüchtete der Täter in Richtung Menzelstraße.

Eine Täterbeschreibung will die Polizei noch veröffentlichen. Zeugen, die etwas Auffälliges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter 0800 2361 111 zu melden.