Bottrop bekommt jetzt wieder drei neue FrechDaxe

Bottrop. Der Kabarettpreis „Bottroper FrechDax“ wird im Oktober offiziell in der Kulturkirche verliehen. Diese drei Kabarettisten werden ausgezeichnet.

Zum zehnten Mal verleihen die Unternehmer-Initiative „Konjungtur“ und die Vereinte Volksbank in diesem Jahr den Bottroper FrechDax. Und wieder ist es ein Trio, das den Kabarett- und Comedy-Preis entgegen nimmt. Warum immer drei Künstlerinnen und Künstler? „Eine gute Mischung, wir hoffen, dass so für jeden Geschmack wieder jemand dabei ist - aber bei der fachlichen Beratung haben wir ja mit Benjamin Eisenberg jemanden mit Profiblick im Auswahlgremium“, sagt Volksbank-Vorstand Martin Wissing.

Ein Bühnenjubiläum und zwei Abschiede von der Kabarett- und Comedy-Bühne

So fiel die Wahl auf Rüdiger Höfken, Liza Kos und Roberto Capitoni. sie alle sind zuvor bereits mindestens einmal in Bottrop aufgetreten - eine Voraussetzung, um überhaupt in die engere Auswahl zu kommen. Und bei Rüdiger Höfken und der gebürtigen Moskauerin Liza Kos wird das hiesige Publikum Ende Oktober immerhin Zeuge einer der letzten Kabarettauftritte sein, die beide absolvieren. „Rüdiger Höfken widmet sich künftig fast nur der Schauspielerei und seinem Theater in Krefeld und Liza Kos wird demnächst eine längere künstlerische Pause einlegen“, weiß Benjamin Eisenberg. Eigentlich schade, denn die auch aus „Nightwash“ und „Die Anstalt“ bekannte Künstlerin hat einen ebenso scharfen wie vielschichtigen Blick aufs deutsche Multi-Kulti-Migrationsgeschehen.

Liza Kos schlüpft gerne in mehrer Rollen - und spielt vor allem auch virtuos auf der Multi-Kulti-Klaviatur. Nach der FrechDax-Verleihung wird sie laut Benjamin Eisenberg eine künstlerische Pause einlegen. Foto: Michel_Kitenge

Und Roberto Capitoni kann in diesem Jahr - und mit nunmehr 60 Lenzen - auf sein 40-jähriges Bühnenjubiläum zurückblicken wobei von Ermüdungs- oder Abnutzungserscheinungen keine Rede sein kann. Zuletzt war der in Schwaben aufgewachsene Wahl-Koblenzer aus Sizilien übrigens mit seinem Programm „Spätzle, Sex & Dolce Vita“ bei der Ladys Night zum Internationalen Frauentag vor zwei Jahren in Bottrop zu Gast.

Rüdiger Höfken bezeichnet sich selbst (seit 2020) als KiR, Kabarettist im Ruhestand. Als Gastschauspieler steht der mehrfach mit Kabarettpreisen Ausgezeichnete allerdings immer wieder auf den Brettern des Stadttheaters Krefeld-Mönchengladbach. Für sein temporäres kabarettistisches Comeback in der Kulturkirche hat er sich das Thema der Mann im Alterungsprozess ausgesucht. Davon ist Bottrops Ober-FrechDax und Moderator Benjamin Eisenberg noch Jahre entfernt.

Show und Preisverleihung: Freitag, 28. Oktober, 20 Uhr, Kulturkirche, Scharnhölzstraße 37. Karten (20 Euro) bei der Volksbank (auch online: (vb-shop.de/tickets), in der Humboldt-Buchhandlung und im Musikforum am Pferdemarkt.

