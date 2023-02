Diese Treppe ist ein Hindernis, das bei der Neugestaltung des Fußweges zwischen den Straßen Mönchenort und Paßstraße in Bottrop-Batenbrock weichen soll.

Neugestaltung Bottrop-Batenbrock: Starttermin für Arbeiten am Fußweg steht

Bottrop. Die Arbeiten am Fußweg in Bottrop-Batenbrock werden zeitnah beginnen. Schon im Frühsommer soll dieser dann in neuem Glanz erstrahlen.

Der Starttermin für die Arbeiten an dem Fußweg zwischen Mönchenort und Paßstraße im Bottroper Stadtteil Batenbrock steht. Wie die Stadt in einer Mitteilung bekanntgibt, soll es am Montag, 20. Februar, losgehen. Es sei mit teilweisen Sperrungen zu rechnen, heißt es weiter. Im Frühsommer soll der Fußweg dann wieder uneingeschränkt und in neuem Glanz zur Verfügung stehen.

Bottrop-Batenbrock: Fußweg wird stark umgestaltet

Und der soll, wie bereits Ende Januar berichtet, umfangreich ausfallen: Neue Bänke und Abfallbehälter, die zum Teil mit Hundekotbeutelspendern versehen sind, neu angelegte Wiesen und Sträucher, „wegbegleitende Spielelemente“, sowie die Neugestaltung des ehemaligen Spielplatzes an der Brinkstraße stehen auf dem Plan.

Zudem soll die störende Treppe auf dem Weg einer gepflasterten Rampe weichen. Damit wird der Fußweg barrierefrei. Sobald die neue Rampe fertig sei, werde der Weg per Zusatzschild für den Radverkehr freigegeben, kündigte die Verwaltung an. (tica)

