Bottrop: Auto stürzt Abhang hinunter – Mann verletzt

Bottrop. Ein 21-Jähriger ist bei einem Unfall in Bottrop verletzt worden. Er ist mit seinem Auto einen Abhang hintergerutscht – warum, ist unklar.

Ein 21-jähriger Autofahrer aus Bottrop war am Sonntagabend um 23 Uhr auf der Industriestraße in Richtung Gladbecker Straße unterwegs. Aus noch nicht abschließend geklärter Ursache kam es nach rechts von der Fahrbahn ab und rutschte einen Abhang hinunter. Das Fahrzeug kam auf der Beifahrerseite liegend zum Stillstand.

Der Bottroper konnte das Auto selbstständig verlassen, er wurde bei dem Unfall leicht verletzt – ein Rettungswagen fuhr ihn vorsorglich in ein Krankenhaus. Das Auto konnte am Wochenende noch nicht geborgen werden, das sollte am Montag nachgeholt werden. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit. Der Sachschaden wird auf 3000 Euro geschätzt.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bottrop