Bottrop: Auto brennt in der Tiefgarage von Kaufland

In der Tiefgarage unterhalb des Berliner Platzes in Bottrop hat ein Auto gebrannt.

Bottrop. In der Tiefgarage am Berliner Platz in Bottrop hat ein Auto gebrannt. Passanten wollten löschen. Die Feuerwehr rückte mit viel Personal aus.

Schrecken am Samstagvormittag in der Bottroper Innenstadt. In der Tiefgarage am Berliner Platz hat ein Auto gebrannt. Das teilte die Feuerwehr mit.

Um 10.37 Uhr wurde die Feuerwehr zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage in der Tiefgarage alarmiert. Parallel meldeten sich Anrufer bei der Leitstelle, dass vor Ort eine Rauchentwicklung stattfinde. Es stellte sich schließlich heraus, dass ein Auto innerhalb der Tiefgarage in Brand geraten war.

Laut Feuerwehr versuchten Passanten mittels Feuerlöscher den Brand zu löschen. Schließlich konnte die Brandbekämpfung durch die Feuerwehr zeitnah abgeschlossen werden. Die Entrauchungsarbeiten der weitläufigen Tiefgarage dauerten circa anderthalb Stunden.

Die Berufsfeuerwehr Bottrop wurde von drei Freiwilligen Feuerwehren (Boy, Eigen, Vonderort) sowie einer zweiten Drehleiter der Freiwilligen Feuerwehr Kirchhellen unterstützt. Verletzt wurde niemand.

