Bottrop: Aus Jubiläumsringen wird Spende fürs Kinderdorf

Der Bottrop-Ring zum 100. Jubiläumsjahr der Stadt ist nicht nur ein modisches Accessoire. Er hilft auch den Jungen und Mädchen im Caritas-Kinderdorf „Am Köllnischen Wald“. Denn durch seinen Verkauf in diesem Jahr spendet die Familie Triffterer insgesamt 1500 Euro.

Von der Summe der Bottroper Uhrmacher- und Goldschmiededynastie sollen ein Therapiepferd gekauft und eine Reittherapeutin ausgebildet werden. Die Spende kann das Kinderdorf sehr gut gebrauchen. Bis zu 70 Kinder werden im Dorf betreut.

Die Tiere sollen den Kindern helfen

Therapeutisches Reiten umfasst nur eine von vielen pädagogischen Aufgaben. Auch Ponys, Ziegen und Schafe sind dort beheimatet. Die Tiere sollen den Kinder helfen, das eigene Vertrauen zu stärken, Verantwortung zu übernehmen und wieder Nähe zuzulassen. Denn die Jungen und Mädchen zwischen sechs und siebzehn Jahren haben zumeist harte Zeiten im Elternhaus hinter sich.

Die Gründe für ihren Aufenthalt sind vielschichtig. „Psychische Erkrankung, Trennung der Eltern, Gewalt oder Missbrauch“, sagt Kinderdorf-Leiter Thomas Evers und könnte noch mehr Beispiele aufzählen. Der notwendige Reitplatz am Gelände wurde bereits bei der diesjährigen 72-Stunden-Aktion des BDKJ von vielen fleißigen Helfern angelegt.

Gemaltes Bild der Kinder bekommt Ehrenplatz

Als kleines Dankeschön hatten einige Kinder aus einer Wohngruppe eigens ein Bild mit einem Pferd für die Firma Triffterer gemalt. Das Bild wird laut Willi Triffterer an einem besonderen Platz in der Werkstatt aufgehängt. Für das Familienunternehmen ist die Spendenaktion eine Herzensangelegenheit gewesen. „Wir sind von den Bottropern immer unterstützt worden“, sagt Willi Triffterer mit Blick auf das eigene 115-jährige Firmenjubiläum in diesem Jahr und zum sozialen Engagement. „Deshalb wollten wir etwas zurückgeben, und was ist besser, als Kindern zu helfen.“

Thomas Evers, Leiter vom Kinderdorf Bottrop. Foto: Oliver Mengedoht / FUNKE Foto Services

Das Schmuckstück wurde für Ringträger in mehreren Größen hergestellt, besteht aus glänzendem Edelmetall und besitzt einen Keramiküberzug mit einem Härtegrad neun. Dadurch sei er besonders kratzfest, erklärt Willi Triffterer. Auf der Außenseite ist das Stadtlogo und die Stadtsilhouette verewigt. Der Ring kostet 69 Euro, der Preis für den Anhänger liegt bei 49 Euro.

Die Aktion läuft noch bis Jahresende

Schon im Januar durfte sich das Kinderdorf bereits über eine Spende freuen. Damals überreichten Vertreter der Stadtverwaltung und der IG Altstadt den Verantwortlichen ein rosa Schweinchen mit 1535 Euro. Das Geld war beim „Neujährchen“-Auftakt zusammengekommen. Die Spendenaktion der Firma Triffterer endet erst zum Ende des Jahres. Wer also noch nach einem besonderen Weihnachtsgeschenk sucht und gleichzeitig etwas Gutes tun möchte, der wird im Geschäft an der Essener Straße 9 fündig. Die Einnahmen aus den weiteren Verkäufen des Bottroper Rings werden anschließend selbstverständlich an das Kinderdorf weitergeleitet.