Bottrop. Am Lamperfeld in Bottrop wird der Arbeiter Samariter Bund seine dritte Tagespflege beziehen. Es werden noch freie Plätze gemeldet.

Die neuen Gebäudekomplexe Am Lamperfeld sind nicht zu übersehen. Im vergangenen Spätsommer fiel hier der Startschuss für den Bau des neuen Gesundheitshauses, in das unter anderem eine Tagespflege des Arbeiter Samariter Bundes (ASB) in die erste Etage einzieht.

Das Bauprojekt blieb bisher gut im Zeitplan, so dass Projektentwickler Oliver Helmke davon ausgeht, dass die Tagespflege spätestens im September eröffnet werden kann. Es ist die dritte ihrer Art, die der ASB in dieser Stadt betreibt. Am Lamperfeld werden täglich Plätze für 15 pflegebedürftige Erwachsene angeboten. Natürlich ist das Gebäude barrierefrei gestaltet.

Terrasse mit Sinnesgarten

Neben großzügigen und hellen Aufenthaltsräumen erwarten die Gäste eine große Terrasse mit integriertem Sinnesgarten sowie verschiedene Rückzugsorte. „Außerdem werden wir hier täglich selbst kochen“, kündigt Kevin Rogowski an, künftiger Leiter der Einrichtung. „Das ermöglicht auch eine Mitarbeit unserer Gäste – wenn daran Interesse besteht. Aber die Erfahrung zeigt: Die meisten machen wirklich gerne mit.“

Baubesichtigung mit Oliver Helmke, Kevin Rogowski, Jacqueline Jepp, Cornelia Ruhkemper undCaroline Atmaca (von links). Foto: ASB

Ebenfalls in das neue Gebäude wird die Arbeiterwohlfahrt (AWO) mit einer Kindertagesstätte einziehen sowie die Bottroper Kinder- und Jugendhilfe „Flow“. „Eine gelungene Mischung in einer tollen Lage“, findet ASB-Gechäftsführerin Annika Schulze Aquack. „Wir freuen uns wirklich schon sehr und hoffen, vielleicht im August, spätestens aber im September eröffnen zu können.“

Ein Bild über den Baufortschritt machten sich neben Kevin Rogowski und Annika Schulze Aquack jetzt bei einer Begehung auch Projektassistentin Jacqueline Jepp , Caroline Atmaca von der ASB-Bereichsleitung Pflege und Cornelia Ruhkemper, Beiratsvorsitzende des ASB Bottrop.

Wer sich für die Tagespflege interessiert, erhält weitere Informationen bei Kevin Rogowski unter oder per E-Mail krogowski@asb-ruhr.info. Noch gibt es freie Plätze, teilt der Arbeiter Samariter Bund mit.