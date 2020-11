Bottrop: Arzthelferinnen wünschen sich Testzentrum zurück

Wenn Arzthelferin Alexandra Manhart hört, dass Bundesgesundheitsminister Jens Spahn zur Grippeimpfung aufruft, befürchtet sie, dass durch den medialen Aufruf noch mehr Menschen die Arztpraxen aufsuchen werden. Bei ihr in der Praxis habe man diesmal sogar mehr als doppelt so viele Patienten geimpft wie sonst üblich. Aber mehr sind kaum möglich. Und zwar nicht, weil sie nicht wollen, sondern weil sie sich noch um andere Patienten kümmern müssen.

„Der Tag hat nur 24 Stunden“, sagt sie. „Ich habe jetzt noch drei DIN-A4-Zettel mit Namen von Patienten, die auf eine Impfung warten“. Problem: Es gibt Engpässe bei Grippe-Impfstoffen. Das gleiche gilt für die Pneumokokken-Impfung. „Der Impfstoff ist auch nicht lieferbar“, sagt Kathrin Vortkamp. Den Frust der Patienten bekommen die Arzthelferinnen zu spüren.

Arzthelferin Alexandra Manhart zur aktuellen Situation in der Praxis: „Es ist sehr stressig, sehr voll und unglaublich anstrengend. Der Alltag ähnelt eher einem Callcenter als einer Arztpraxis.“ Foto: Thomas Gödde / FUNKE Foto Services

Und so wünschen sich Alexandra Manhart, Marlena Lis, Lisa Sadlocha und Kathrin Vortkamp die Rückkehr des Behandlungs- und Testzentrums im Saalbau : „Das würde alle entlasten“. Eine Sache ärgert die Frauen besonders. „Warum werden Arzthelferinnen eigentlich nicht kostenlos getestet?“, fragen sie. „Wir arbeiten an diesen hochansteckenden Patienten“, sagt Manhart. „Wenn die Schwerpunktpraxen wegbrechen würden, was passiert dann? Ich kann so etwas nicht nachvollziehen und ist für mich total unverständlich.“ Sadlocha meint dazu: „Wir sind diejenigen, die an vorderster Front kämpfen.“ Reisende fuhren im Sommer in den Urlaub und wurden bei der Rückkehr kostenlos getestet. „Es wird Hinz und Kunz getestet“, findet Kathrin Vortkamp.

Die Frauen sind sich einig, ohne ein funktionierendes Praxisteam und Zusammenhalt sind die täglichen Aufgaben kaum zu meistern. Glücklicherweise gibt es nebenbei auch nette Patienten, die sagen „Danke, dass ihr da seid“, wie Marlena Lis erzählt. „Haltet durch, lasst euch nicht ärgern.“ Lob und Zuspruch wirken wie Balsam und geben neue Motivation für die Arbeit. „So etwas tut der Seele gut“, sagt Alexandra Manhart.