Wirtschaft Bottrop: Arbeitgeberverbände sehen düster in die Zukunft

Bottrop/Region. Gerade die befragten Mitgliedsunternehmen aus der Metall- und Elektroindustrie befürchten eine schlechtere wirtschaftliche Situation in 2020.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Bottrop: Arbeitgeberverbände sehen düster in die Zukunft

Selten waren die Prognosen so düster. Seit mittlerweile 16 Jahren werden die Mitgliedsunternehmen der Arbeitgeberverbände Ruhr/Westfalen zum Jahreswechsel gefragt: „Wie gehen Sie das kommende Halbjahr an?“ – „Wenn alle abgefragten Parameter wie erwartete Geschäfte, Erträge, Umsätze und Aufträge sowie die Beschäftigungsprognose rückläufig sind, können wir keine guten Nachrichten zum Jahresstart verkünden“, bilanzierte AGV-Hauptgeschäftsführer Dirk W. Erlhöfer. Einem durchwachsenen Jahr 2019 könnte ein echtes Krisen-Jahr 2020 folgen.

Nur 12 Prozent der Unternehmen gehen von besseren Geschäften aus

Nur 12 Prozent der befragten Unternehmen gehen demnach von besseren Geschäften aus, rund 27 Prozent stellen sich auf zurückgehende Geschäftszahlen ein. Ein weiteres Drittel geht von gleichbleibend schlechter Geschäftslage aus. Eine Mehrheit von fast 60 Prozent der Befragten malt somit ein düsteres Konjunkturbild 2020.

Die Metall- und Elektroindustrie (M+E), eine wichtige Leitbranche nicht nur im Ruhrgebiet, scheint zu Beginn des neuen Jahres bereits in der Krise angekommen zu sein, so die Arbeitgeberverbände. Lediglich fünf Prozent der Unternehmen gehen demnach von besseren Geschäften aus, 30 Prozent befürchten eine schlechtere wirtschaftliche Situation. Insgesamt 70 Prozent der Befragten sehen hier negative Konjunkturaussichten für 2020. Vor Jahresfrist gingen noch 65 Prozent von gleichbleibend guten bzw. besseren Geschäften aus.

Verunsicherung in der Metall- und Elektroindustrie

„In der M+E-Branche ist im Moment vieles in Bewegung. Viele Autohersteller und -zulieferer geraten aufgrund der E-Mobilität unter Veränderungsdruck. Hinzu kommen die Herausforderungen der Digitalisierung, unruhige und zum Teil abgeschottete Märkte sowie ungelöste politische Konflikte. Es ist klar, dass das zu Verunsicherung führt“, so Dirk W. Erlhöfer. Branchenübergreifend sacken Auftragsprognosen aus dem In- und Ausland, Umsatz- und Ertragsprognosen im Gleichschritt ab. Auch mit Investitionen werden sich die hiesigen Unternehmen zunächst einmal zurückhalten. Durchschlagen wird diese Entwicklung erstmals seit Jahren auch bei der Beschäftigung.

„Nicht nur die großen Industrie- und Energie-Konzerne, die immer neue Personalmaßnahmen verkünden, sehen weniger Personalbedarf. Das gilt auch für viele kleine und mittelständische Unternehmen“, so Erlhöfer. Mit Blick auf die Metall- und Elektroindustrie stellt er ausdrücklich fest: „Bei allen von uns abgefragten Parametern liegen die positiven Rückmeldungen zwischen 30 und 45 Prozent. Das ist ein ernstes Warnsignal.“