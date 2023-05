Bottrop: Alternatives Sportfest weckt Spaß und Teamgeist

Bottrop-Kirchhellen. Zum Sportfest der Grundschule Grafenwald gleicht der Sportplatz am Sensenfeld in diesem Jahr einem Hüpfburgenpark. Das steckt dahinter.

Die Erinnerungen ans Sportfest aus der Schulzeit dürften bei den meisten so aussehen: Endlose Runden rennen, Bälle werfen, in die Sandgrube springen. Ganz anders läuft es anno 2023 an der Grundschule Grafenwald. Die luftgefüllten Aufbauten auf dem Sportplatz am Sensenfeld erinnern an einen Hüpfburgenpark, poppige Musik schallt aus den Boxen, und statt Einzelleistung zählt das Zusammenspiel im Team.

Schulsport-Event in Grafenwald weckt Spaß an der Bewegung

Das „Trixitt Schulsport-Event“ ist zu Gast in Grafenwald. Trixitt startete 2013 als Fußballprojekt im Ruhrgebiet, initiiert von Christoph Klöpper, Lehrer an einer Gesamtschule in Gelsenkirchen. Inzwischen hat die Trixitt-GmbH unterschiedlichste Angebote im Programm, die aber alle mit Spaß für Bewegung sorgen wollen. Und Spaß, den haben die Kinder ganz offensichtlich.

Wie die Zweitklässler, die gerade an der Station „Schießbude“ angekommen sind. In dem überdimensionalen Kicker, in dem die Jungen und Mädchen die Kickerfiguren abgeben, nehmen zwei Teams jeweils feste Plätze entlang quer gespannter Bänder ein. Nun kommen doch glatt gleich zwei Bälle ins Spiel. „2b, 2b, 2b“ schallt es vom (gepolsterten) Spielfeldrand, und die Menschen-Kicker legen los.

Action im Menschen-Kicker beim Trixitt Schulsport Event an der Grundschule Grafenwald. Foto: Michael Korte / FUNKE Foto Services

An der Station nebenan heißt es derweil: „Halte das Feld frei“: Kleine schwarze Softbälle fliegen zwischen den gegnerischen Spielfeldern hin und her – am Ende gewinnt das Team, in dessen Feld die wenigsten Bälle liegen.

Trixitt: Fairness-Preisverleihung gehört zum Programm

„Die Idee, Trixitt als Sportfest an die Schule zu holen, hatten wir schon vor Corona“, berichtet Sportlehrerin Kerstin Fischer. Dann machte die Pandemie diesen Plan erst einmal zunichte – bis zu diesem Dienstag. Ziel des alternativen Sportfestes sei es, möglichst viele Kinder zu motivieren, sich zu bewegen. Und das mal auf andere als die gewohnte Art und Weise. „Bei Trixitt kommen junge Leute als Teamer mit Musik und einem coolen Sportangebot“, fasst Kerstin Fischer zusammen.

Auf geht’s, in den luftgepolsterten Hindernisparcours - das alternative Sportfest an der Grundschule Grafenwald erinnert an einen Hüpfburgenpark. Foto: Michael Korte / FUNKE Foto Services

Gleichzeitig wird das Teamgefühl gefördert. „Alle Kinder sammeln Punkte für die Schule“, erklärt die Grafenwälder Sportkoordinatorin. Auf dass am Ende genau diese Grundschule die beste aller Trixitt-Zeiten werde… Zudem gehört die Verleihung eines Fairness-Preises an eine der teilnehmenden Klassen zum Event.

Heda und Romy, beide aus der vierten Klassen, gefällt’s. Sie kommen gerade aus dem Hindernisparcours, bei dem Luft-Rollen und eine Kletterwand überwunden werden müssen. „Es ist besser als das normale Sportfest, weil es mehr Spiele gibt“, findet Romy. Heda ergänzt: „Der Hindernisparcours ist wie eine Hüpfburg.“ Und hilft ein Kind mal einem anderen an der Kletterwand hinauf, gibt das Positiv-Punkte für den Teamgeist.

Finanziell unterstützt wurde das Ereignis durch 2500 Euro aus der Spendengala der Vereinten Volksbank sowie durch den Schul-Förderverein. Zum Anfeuern schauten einige Großeltern, Eltern und Geschwister vorbei.

