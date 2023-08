Bottrop: 61 Einsätze für Feuerwehr und Rettungsdienst

Bottrop. Die Feuerwehr Bottrop zieht Bilanz eines arbeitsreichen Samstags. Zweimal rückte sie dabei zu Einsätzen auf der A31 aus. Das Protokoll.

Insgesamt 14 Einsätze für die Feuerwehr und 47 Einsätze für den Rettungsdienst und Krankentransport bescherten der Feuerwehr Bottrop einen arbeitsreichen Samstag. Sechsmal waren die Kräfte der Berufsfeuerwehr dabei zusammen mit der Freiwilligen Feuerwehr Kirchhellen im Einsatz. Das ist nach Angaben der Feuerwehr unter anderem passiert:

Feuerwehr Bottrop: Motorradfahrer stürzt auf A31

Der Tag begann um 7.23 Uhr mit einer ausgelösten Brandmeldeanlage in Feldhausen – ein Fehlalarm. Um 11.54 Uhr verlor ein Kradfahrer beim Auffahren auf die A31 in Kirchhellen die Kontrolle über sein Motorrad und stürzte. Der Rettungsdienst versorgte den leicht verletzen Patienten, Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehr Kirchhellen sicherten die Einsatzstelle ab.

Um 12.49 Uhr wurde der Leitstelle ein Wassereintritt auf einer Baustelle an der Brentanostraße gemeldet. Eine gute Stunde später brauchte eine hilflose Person hinter einer verschlossenen Wohnungstür an der Hauptstraße Hilfe. Um 14.08 Uhr meldete das automatische Alarmierungssystem eines Pkw einen Unfall auf dem Westring. Drei Autos waren beteiligt, zwei Personen wurden verletzt ins Krankenhaus transportiert.

Bei der Kollision zweier Pkw um 19.36 Uhr in Kirchhellen auf der Rentforter Straße in Höhe der Kreuzung In der Koppel wurde ein Wagen in den Graben geschleudert. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Noch während die Kräfte hier vor Ort waren, berichteten eine Vielzahl an Anrufern um kurz vor 20 Uhr von einem brennenden Pkw auf der A31 in Fahrtrichtung Emden. Kurz vor der Ausfahrt Feldhausen stand ein Fahrzeug im Vollbrand. Während der Löscharbeiten war der rechte Fahrstreifen der A31 gesperrt.

Kirchhellen: Pkw kommt von der Straße ab

Ein weiterer Unfall ereignete sich um 20.34 Uhr auf der Münsterstraße in Höhe der Kreuzung Pelsstraße. Ein Pkw mit zwei Personen war von der Straße abgekommen. Eine Person hatte die Unfallstelle bereits vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte verlassen, die zweite Person wurde mit schweren Verletzungen aus dem Fahrzeug gerettet und ins Krankenhaus transportiert. Die Polizei übernahm die Suche nach der zweiten Person.

Um 20.47 Uhr rückten die Kräfte wegen einer Rauchentwicklung am Finkenweg aus – und konnten schnell Entwarnung geben: Beim Anfeuern des Grills auf dem Balkon war kurzzeitig eine größere Rauchwolke entstanden.

In der Nacht zum Sonntag wurde der Leitstelle um 2.15 Uhr eine weitere hilflose Person hinter verschlossener Wohnungstür an der Rheinbabenstraße gemeldet. Um 5.09 Uhr lief an der Blumenstraße Wasser aus einer Wohnung.

Zusätzlich wurde die Besatzung des Einsatzleitwagens dreimal zur Unterstützung bei der Unterbringung einer psychisch kranken Person gerufen. Der Rettungsdienst der Feuerwehr Bottrop wurde zeitweise durch Rettungsmittel der Feuerwehren Gladbeck und Dorsten unterstützt.

