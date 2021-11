Booster in Bottrop: Diese Impfaktionen sind geplant

Bottrop. Bald sollen die Booster-Impfungen auch für 18- bis 59-Jährige freigegeben werden. In Bottrop sind mehrere Impfaktionen geplant.

Booster für alle? Die Ständige Impfkommission (Stiko) hat in Aussicht gestellt, bald die Dritt-Impfungen auch für 18- bis 59-Jährige zu empfehlen. Aktuell gilt sie nur für Ältere – und erst sechs Monate nach der Zweitimpfung (Ausnahme Johnson & Johnson: nach vier Wochen), obwohl eine kürzlich veröffentliche Studie zeigt, dass vor allem bei doppelt Astrazeneca-Geimpften die Wirksamkeit schon nach vier Monaten erheblich nachlässt.

Der Andrang auf die Booster-Impfungen in Bottrop ist hoch, auch am Mittwoch warteten wieder hunderte Impfwillige auf ihren Piks bei der mobilen Aktion am Altmarkt. Aufgrund der hohen Nachfrage fährt die Stadt nun ihr Angebot kontinuierlich hoch.

Stationäre Impfstelle in Bottrop impft 500 Menschen an einem Tag

Kommende Woche wird die stationäre Impfstelle in der Dieter-Renz-Halle mit drei Impfstraßen montags wieder von 9 bis 16 Uhr geöffnet sein. Bei der Premiere des neuen Mini-Impfzentrums am vergangenen Montag waren über 500 Menschen geimpft worden – vor allem geboostert. Am Mittwoch steht der städtische Impfbus am Altmarkt von 10 bis 16 Uhr, am Sonntag, 28. November, folgt eine große Impfaktion in der Dieter-Renz-Halle von 12 bis 18 Uhr. Um zu lange Wartezeiten zu vermeiden, wird die Stadt eine Online-Terminvergabe einrichten, die in den kommenden Tagen freigeschaltet wird.

Eine stadtweite Impfaktion ist außerdem am 11. Dezember geplant. Daran beteiligen werden sich sowohl die Impfstelle als auch zahlreiche niedergelassene Ärzte in Bottrop. Booster-Impfungen können zudem bei fast jedem niedergelassenen Arzt gemacht werden, nicht nur bei den Hausärzten. Bislang sind bei den Bottroper Ärzten knapp 6000 Drittimpfungen gesetzt worden.

Über 1300 Booster-Impfung bei städtischen Impfaktionen in Bottrop

Bottrop gehört zu den Städten im Ruhrgebiet, die in der Durchführung der Booster-Impfungen am weitesten fortgeschritten sind. Über 1300 Menschen haben sich bei den städtischen Impfaktionen bislang ihre Booster-Impfung abgeholt, zudem wurden 189 Zweit- und 329 Erstimpfungen gesetzt, wie Leiter Michael Althammer mitteilt. Einige Städte wie Gelsenkirchen oder Dortmund haben bislang keine stationären Impfstellen eingerichtet.

