Bongartz, Landgraf, Lippens: So tippen die Fußballpromis

Bottrop. Auch in Bottrop wird das WM-Spiel Deutschland gegen Costa Rica Tausende vor den Fernseher locken. Das sagen die lokalen Fußballexperten.

An diesem Donnerstag (1. Dezember, 20 Uhr, ARD) geht es für die deutsche Nationalmannschaft bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar um den Einzug ins Achtelfinale. Um noch weiterkommen zu können, muss gegen Außenseiter Costa Rica definitiv ein Sieg her. Gewinnt Spanien parallel gegen Japan, ist die nächste Runde perfekt. Bei Remis oder spanischer Niederlage käme es bei einem deutschen Erfolg auf das Torverhältnis gegenüber Japan oder Spanien an. Die Bottroper Fußballszene ist zuversichtlich.

Bottrop: Willi Landgraf glaubt an Niclas Füllkrug und das Halbfinale

Willi Landgraf hat als Spieler in der 2. Bundesliga seine Spuren hinterlassen, absolvierte dort 481 Spiele. Als Rechtsverteidiger lief er unter anderem für Rot-Weiss Essen und den FC Schalke 04 auf. Bei den Königsblauen ist Landgraf aktuell als Co-Trainer der zweiten Mannschaft beschäftigt.

Als Spieler hat er auch in Bottrop von sich hören lassen. Mit dem VfB Bottrop stieg er in die Landesliga auf, ehe er im Jahr 2014 seine Spielerkarriere bei Schwarz-Weiß beendete. Heute ist Landgraf 54 Jahre alt, lebt in Bottrop und verfolgt Fußball von der Seitenlinie oder vor dem Fernseher. Trotz des schwachen Startes glaubt er an die Deutschen. „Ich tippe auf ein klares 3:0 durch Leroy Sané und einen Doppelpack von Niclas Füllkrug.“ Ist die Gruppenphase überstanden, sieht Landgraf Deutschland auch im weiteren WM-Verlauf mit guten Chancen. „Deutschland ist eine Turniermannschaft. Ich kann mir vorstellen, dass sie es noch bis ins Halbfinale schaffen können.“

Auch Hannes Bongartz glaubt daran, dass Deutschland seinem Ruf als Turniermannschaft gerecht und weiterkommen wird. „Die letzten 20 Minuten beim 1:1 gegen Spanien haben Lust auf mehr gemacht. Ich hoffe, dass den Jungs jetzt klar ist, worum es geht“, sagt Bongartz, der in den 1970er Jahren für die SG Wattenscheid 09 und den FC Schalke 04 spielte. Mit den Königsblauen wurde er 1977 Vizemeister.

Heute lebt der 71-Jährige in Bottrop. „Ich tippe, dass Deutschland mit 2:0 gewinnt und als Gruppenzweiter weiterkommt“, sagt Bongartz. Wie weit es danach gehen kann? Abwarten. Spätestens dann werden die Deutschen zeigen müssen, dass ihnen der Ruf der Turniermannschaft zurecht vorauseilt.

Weitere Tipps aus der Bottroper Fußballszene

Willi „Ente“ Lippens (langjähriger Spieler von Rot-Weiss Essen): 3:1 für Deutschland

(langjähriger Spieler von Rot-Weiss Essen): 3:1 für Deutschland Maria Weinforth (Spielerin und Vorstandsmitglied beim VfL Grafenwald): 2:0 für Deutschland

(Spielerin und Vorstandsmitglied beim VfL Grafenwald): 2:0 für Deutschland Winfried Junker (Vorsitzender vom SV Blau-Weiß Fuhlenbrock): 4:0 für Deutschland

(Vorsitzender vom SV Blau-Weiß Fuhlenbrock): 4:0 für Deutschland Emre Kilic (Torjäger von Rhenania Bottrop): 2:0 oder 3:0 für Deutschland

(Torjäger von Rhenania Bottrop): 2:0 oder 3:0 für Deutschland Gündüz Tubay (Vorsitzender des VfB Bottrop): 6:0 für Deutschland



Mit Rolf Kückelmann ist zudem ein waschechter Deutschland-Fan Bottroper. Seit 1966 hat er kein Spiel der Nationalmannschaft verpasst, war stets im Stadion oder vor dem Fernseher dabei. „Wenn Deutschland ein frühes Tor schießt, wird es deutlich. Ich tippe mal optimistisch 8:0“, sagt der 66-Jährige. Die Experten sind sich also schon mal einig.

