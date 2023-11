In Bottrop muss am Montagnachmittag eine Bombe entschärft werden. Davon betroffen ist die B224.

Entschärfung Bombenfund in Bottrop: B224 wird jetzt gesperrt

Bottrop/Gladbeck. In der Gungstraße in Bottrop ist ein Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Die B224 muss für die Entschärfung gesperrt werden.

An der Bottroper Gungstraße ist ein Blindgänger gefunden worden.

gefunden worden. Im Evakuierungsradius liegt die B224 .

. Die Bombe soll noch am Montag entschärft werden.

Dieser Bombenfund könnte am Montagnachmittag zu massiven Staus führen: In der Gungstraße in Bottrop ist ein Blindgänger bei Bauarbeiten gefunden worden. Um kurz vor 16 Uhr haben die Sprengstoffexperten mit der Entschärfung begonnen. Von der Sperrung ist auch die B224 betroffen.

Die Feuerwehr rät, den Bereich weiträumig zu umfahren. Der Evakuierungsradius beträgt 250 Meter rund um den Fundort. Während der Entschärfung wird auch die B224 gesperrt, die hier Braukstraße heißt.

„Die Evakuierungsmaßnahmen haben bereits begonnen, die betroffenen Anwohner werden von Polizei und Kommunalem Ordnungsdienst über die Situation informiert“, sagt Stadtsprecherin Carolina Kießlich. „Die Straßensperrungen erfolgen entsprechend des Evakuierungsradius.“

Bombenfund in Bottrop: Das ist der Evakuierungsradius

Das ist der Evakuierungsradius der Bombe in Bottrop. Foto: Stadt Bottrop

Wir aktualisieren diese Meldung

