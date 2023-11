Verkehr Bombe und Sperrung in Bottrop: So umfahren Sie die B224

Bottrop. Wegen eines Bombenfundes in Bottrop muss die B224 gesperrt werden. Wir haben mögliche Umfahrungen für die frequentierte Strecke rausgesucht.

Direkt neben der B224 ist auf Bottroper Stadtgebiet ein Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Die Entschärfung der Bombe hat gegen 16 Uhr begonnen, dafür muss die B224 gesperrt werden.

Sperrung der B224: So können Sie die Bundesstraße umfahren

Wer aus Essen kommt und Richtung Bottrop will, sollte direkt über die Bottroper Straße nach Norden fahren, auch wenn sich der Verkehr bei Ebel staut. Eine andere Möglichkeit führt über die B224 bis zum Kreuz Essen-Nord und dann auf die A42 bis Bottrop.

Wer weiter nach Gladbeck will, kann durch das Bottroper Stadtgebiet über die Essener Straße Richtung Norden fahren und dann rechts über die Gladbecker Straße bis nach Gladbeck. Oder man nimmt schon in Essen von der B224 die Abbiegung auf die Arenbergstraße, dann geht’s links auf die Karnaper Straße und über das Schloss Horst in Gelsenkirchen und die Braukstraße wieder den Weg zurück auf die B224.

Berufsverkehr von Essen in den Norden: Wege an der B224 vorbei

Wer noch weiter in den Norden fahren muss, zum Beispiel nach Dorsten, Marl oder Recklinghausen, kann durch Bottrop fahren, die Kirchhellener Straße Richtung Norden nehmen und am Kreuz Bottrop auf die A2 fahren.

Von Norden kommend kann man am Kreuz Bottrop/Gladbeck auf die A2 fahren, um dann durch Bottrop Richtung Essen weiterzufahren.

Täglich wissen, was in Bottrop passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Bottrop-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bottrop