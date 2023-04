Bombenfund Bombe in Bottrop gefunden: Kokerei-Gasleitungen in der Nähe

Bottrop. In der Welheimer Mark in Bottrop ist eine Fünf-Zentner-Bombe gefunden worden. Es sind nicht viele Anwohner betroffen, aber Gasleitungen.

In Bottrop ist am Dienstagmittag in der Welheimer Mark eine britische Fünf-Zentner-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Sie soll noch am Dienstag entschärft werden. Die Evakuierung hat bereits begonnen.

Zwar sind kaum Anwohner betroffen – lediglich 27 Menschen leben im Evakuierungsradius. Aber der Fundort befindet sich in der Nähe der Kokerei. „Unter der Erde verlaufen wichtige Gasleitungen“, sagt Stadtsprecherin Sarah Jockenhöfer. „Sie müssen leergezogen werden.“

Bombe in der Welheimer Mark in Bottrop: Schule am Tetraeder nicht betroffen

Die Entschärfung der Bombe ist für 15 Uhr geplant, allerdings kann sie sich wegen der Leitungen verzögern. Die Bombe war bei Arbeiten an den Gasleitungen in einem Waldstück südlich der Kokerei gefunden worden. Die Schule am Tetraeder liegt in der Nähe, ist aber von der Evakuierung nicht betroffen. Die Anwohner werden vom Kommunalen Ordnungsdienst betreut.

Wir aktualisieren diese Meldung.

Die Straßensperrungen erfolgen entsprechend des Evakuierungsradius von 250 Metern:

In der Welheimer Mark in Bottrop ist eine Bombe gefunden worden. Foto: Stadt Bottrop

