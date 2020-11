BMW von Bottroper Wohnstraße gestohlen – Zeugen gesucht

Bottrop. Am Abend stand der BMW X6 mit Bottroper Kennzeichnen noch vor dem Wohnhaus – am Morgen war er weg. Die Polizei hofft nun auf Hinweise von Zeugen.

Von der Stenkhoffstraße in Bottrop ist in der Nacht auf Mittwoch ein schwarzer BMW X6 gestohlen worden. Der SUV wurde zuletzt am Dienstagabend gegen 22 Uhr gesehen. Da stand das Auto vor dem Wohnhaus. Am Donnerstagmorgen war der BMW dann weg.

Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu dem Diebstahl geben können. Der schwarze X6 hat ein BOT-Kennzeichen. Auf der Heckklappe befindet sich ein silberner Aufkleber. Zeugen werden gebeten, sich unter 0800/2361111 zu melden.

