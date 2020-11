BMW in Kirchhellen gestohlen – verdächtige Frauen gesucht

Bottrop-Kirchhellen. An der Sandgrube ist ein Auto gestohlen worden. Kurz zuvor haben Zeugen an gleicher Stelle zwei verdächtige Frauen beobachtet.

An der Sandgrube in Bottrop-Kirchhellen wurde in der Nacht auf Freitag ein grauer 6er BMW gestohlen. Das Auto mit GE-Kennzeichen war vor einem Wohnhaus geparkt und wurde zuletzt am Donnerstagabend gegen 23 Uhr gesehen. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu dem Diebstahl machen können.

Polizei prüft den Zusammenhang und sucht Zeugen

Gesucht wird auch nach zwei Frauen , die sich am vergangenen Montagmittag An der Sandgrube verdächtig umgeschaut haben. Die Frauen wurden als 25 bis 30 Jahre alt beschrieben, waren etwa 1,65 Meter groß, hatten normale Figuren und trugen Mundschutz. Außerdem wurden sie als elegant gekleidet beschrieben. Die Frauen sollen in Richtung Schulstraße weggegangen sein.

Ob ein Zusammenhang mit dem Diebstahl des Autos besteht, ist laut Polizei bislang unklar. Die Frauen selbst oder andere Zeugen , die Hinweise zu den Frauen oder dem BMW-Diebstahl geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Kontakt: 0800/2361 111 .

